Казахстан стал лидером в привлечении иностранных инвестиций среди постсоветских стран ― Байбазаров

Заместитель Премьер-Министра - министр национальной экономики Казахстана Нурлан Байбазаров, выступая на пленарном заседании Совета иностранных инвесторов, отметил, что для роста экономики Казахстан во многом полагается на иностранные инвестиции, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Обеспечение высокого уровня инвестиционной активности в стране является приоритетом в работе Правительства

и местных исполнительных органов. Экономика Казахстана успешно адаптировалась к новым условиям и держится на траектории роста. По итогам девяти месяцев текущего года рост экономики Казахстана составил 4%. Рост экономики в основном обеспечивается развитием несырьевого сектора. 65% роста ВВП обеспечено торговлей, обрабатывающей промышленностью, строительством и сельским хозяйством", - отметил министр нацэкономики.

Он отметил, что Казахстан занимает лидирующие позиции по привлечению инвестиций.

"На фоне замедления инвестиционной активности в мире в связи с усилением санкционного противостояния, нарушением логистической системы, высокой инфляции Казахстан занял лидирующую позицию по привлечению прямых иностранных инвестиций среди постсоветских стран, в том числе Центральной Азии, и стран без выхода к морю", - сказал министр.

На сегодня перед Правительством стоит задача по удвоению размера экономики. По словам Байбазарова, основным фактором реализации данной цели является привлечение инвестиций.

Для достижения данных целей, в текущем году актуализирована Концепция инвестиционной политики до 2029 года.

Концепция предусматривает комплекс мер по пересмотру политики привлечения инвестиций, с учетом новых трендов, позволяющих изменить структуру инвестиций в сторону конкурентоспособного производства товаров с высокой добавленной стоимостью.

В рамках Концепции внедряется новый подход по привлечению инвестиций, сфокусированный на конкретных потребностях отраслей экономики. В частности, будут формироваться "заказы" на инвестиции исходя из потребностей местного бизнеса и квазигосударственных компаний в тех или иных производствах.

Полученные данные будут отражены в Инвестиционных региональных программах и использованы загранучреждениями для таргетирования конкретных иностранных инвесторов.