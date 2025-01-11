Казахстан стал лидером по военной мощи среди стран Центральной Азии
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В рейтинге самых сильных армий мира, который ежегодно публикует аналитическое агентство Global Firepower, Казахстан занял 57-е место. В 2024 году Казахстан поднялся на одну позицию и обогнал по военной мощи всех своих соседей в Центральной Азии, передаёт BaigeNews.kz.
Отдельно отмечены успехи страны в ключевых военных показателях.
Казахстан занимает 17-е место в мире по числу реактивных систем залпового огня (407 единиц) и 21-е место по количеству самоходной артиллерии.
Узбекистан занял 58-е место, Туркменистан — 77-е место, Кыргызстан -105-е место и Таджикистан -108-е место
Первое место занимает США, на втором находится Россия. Затем следуют Китай, Индия и Южная Корея. Также в топ-10 входят Турция, Япония и Франция. На последней строчке оказался Бутан.
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