Казахстан стал лидером по важному показателю в отборе ЕВРО-2024

Официальный сайт УЕФА представил статистику команд по оборонительным показателям в отборе на Чемпионат Европы 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

Сборная Казахстана по футболу возглавила список по показателю возвратов мяча после пяти туров квалификации ЕВРО-2024.

На счету подопечных Магомеда Адиева 196 перехватов – это лучший показатель среди всех сборных.

Согласно статистике, "ястребы" также совершили 80 отборов, а также 105 выносов мяча.

ТОП-10 команд по количеству возвратов владения:

1. Казахстан – 196 (5 матчей);

2. Финляндия – 195 (5 матчей);

3. Северная Ирландия – 185 (5 матчей);

4. Франция – 179 (5 матчей);

5. Словения – 172 (5 матчей);

6. Молдова – 171 (4 матча);

7. Дания – 167 (5 матчей);

8. Сан-Марино – 164 (5 матчей);

9. Португалия – 162 (4 матча);

10. Косово – 159 (4 матча).

Напомним, ранее сборная Казахстана по футболу проиграла домашний матч против команды из Финляндии в отборочном раунде чемпионата Европы-2024. игра завершилась со счётом 0:1 в пользу Финляндии.