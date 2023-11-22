Казахстан стал лидером по отбору мяча на Евро-2024

Официальный сайт УЕФА опубликовал статистику национальных сборных по итогам отборочного турнира чемпионата Европы-2024. Команда Казахстана стала лучшей в квалификации по количеству успешных отборов мяча, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанские футболисты 168 раз отобрали мяч у соперника. Ближайшие преследователи наших соотечественников по этому показателю - сборные Сан-Марино (148) и Латвии (131).

Сборная Казахстана была успешна и в возвратах владения мячом, коих у игроков Магомеда Адиева набралось 416 за квалификационный цикл. Это второй показатель среди всех команд в отборе после Португалии, которая совершила 422 возврата владения.

Напомним, Казахстан занял четвёртое место в отборочной группе H и поборется за путёвку на Евро-2024 в плей-офф Лиги наций.

