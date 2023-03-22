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Казахстан стал лидером по числу четвертьфиналисток женского ЧМ по боксу
Казахстанская федерация бокса опубликовала список участниц четвертьфиналисток из разных стран на женском чемпионате мира по боксу в Нью-Дели. В результате Казахстан лидировал по числу учасниц, передаёт BaigeNews.kz
Изначально за медали сражались более 300 участниц из 65 стран. По итогам 1/8 финала — осталось 33 государства.
Больше всех на этой стадии представителей Казахстана — сразу девять женщин-боксёров главного тренера Шамиля Сафиуллина.
Честь Казахстана на чемпионате защищают: Алуа Балкибекова (48 кг), Жайна Шекербекова (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг), Римма Волосенко (60 кг), Надежда Рябец (66 кг), Мадина Нуршаева (70 кг), Валентина Хальзова (75 кг), Фариза Шолтай (81 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг).
На второй позиции — Индия и Китай. У них по восемь боксеров.
"Пожалуй, сами хозяева соревнований не ожидали такого поворота событий. Что касается китаянок, то они всегда были в числе фаворитов. Не зря у них работает тренером-консультантом знаменитый кубинский наставник двукратного олимпийского чемпиона Марио Кинделана - Сиденио", — отметили в Казахстанской федерации бокса.
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