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instagram.com/boxingkazakhstan Сегодня, 12:57
133
Сегодня, 12:57
133
Фото: instagram.com/boxingkazakhstan

Казахстан стал лидером по числу четвертьфиналисток женского ЧМ по боксу

Казахстанская федерация бокса опубликовала список участниц четвертьфиналисток из разных стран на женском чемпионате мира по боксу в Нью-Дели. В результате Казахстан лидировал по числу учасниц, передаёт BaigeNews.kz

Изначально за медали сражались более 300 участниц из 65 стран. По итогам 1/8 финала — осталось 33 государства.

Больше всех на этой стадии представителей Казахстана — сразу девять женщин-боксёров главного тренера Шамиля Сафиуллина.

Честь Казахстана на чемпионате защищают: Алуа Балкибекова (48 кг), Жайна Шекербекова (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг), Римма Волосенко (60 кг), Надежда Рябец (66 кг), Мадина Нуршаева (70 кг), Валентина Хальзова (75 кг), Фариза Шолтай (81 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг). 

На второй позиции — Индия и Китай. У них по восемь боксеров. 

"Пожалуй, сами хозяева соревнований не ожидали такого поворота событий. Что касается китаянок, то они всегда были в числе фаворитов. Не зря у них работает тренером-консультантом знаменитый кубинский наставник двукратного олимпийского чемпиона Марио Кинделана - Сиденио", — отметили в Казахстанской федерации бокса.

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Сегодня, 12:57
133
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