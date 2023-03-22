Казахстан стал лидером по числу четвертьфиналисток женского ЧМ по боксу

Фото: instagram.com/boxingkazakhstan

Казахстанская федерация бокса опубликовала список участниц четвертьфиналисток из разных стран на женском чемпионате мира по боксу в Нью-Дели. В результате Казахстан лидировал по числу учасниц, передаёт BaigeNews.kz

Изначально за медали сражались более 300 участниц из 65 стран. По итогам 1/8 финала — осталось 33 государства.

Больше всех на этой стадии представителей Казахстана — сразу девять женщин-боксёров главного тренера Шамиля Сафиуллина.

Честь Казахстана на чемпионате защищают: Алуа Балкибекова (48 кг), Жайна Шекербекова (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг), Римма Волосенко (60 кг), Надежда Рябец (66 кг), Мадина Нуршаева (70 кг), Валентина Хальзова (75 кг), Фариза Шолтай (81 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг).

На второй позиции — Индия и Китай. У них по восемь боксеров.