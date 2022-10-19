"Казахстан стал колыбелью мира" - мнения экспертов

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В столице состоялась международная научно-практическая конференция на тему "25 октября – начало Независимости", приуроченная ко Дню Республики, передаёт BaigeNews.kz.

На конференции обсуждались основные достижения за годы Независимости Казахстана и вопросы, направленные на сохранение стабильности в казахстанском обществе, а также состоялся обмен мнениями в формате свободного микрофона.

Сегодня международное сообщество уважает Казахстан как друга и дружного государства, надежного партнера, ставшего в скором времени колыбелью мира - считает руководитель управления внутренней политики города Астаны Даурен Бабамуратов.

"В течение двух дней, 13–14 октября, в Астане состоялись многосторонние встречи на высшем уровне – VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, заседание Совета глав государств СНГ и форум "Центральная Азия – Россия". Создание СВМДА – одна из самых значимых и самых первых международных инициатив Казахстана после обретения независимости. Эти события стали одними из наиболее масштабных внешнеполитических событий не только для Казахстана, но и континента в целом", - отметил он.

По его словам, за годы независимости Казахстан достиг намеченных целей, планов и задач.

"Вливаясь в число развитых стран мира, наши традиционные Послания президента Касым-Жомарта Токаева на благо страны являются чётким, неизменным, надёжным направлением. До сих пор мы переживали различные критические часы. И от них мы получили соответствующие уроки", - сказал Бабамуратов.

По мнению доктора исторических наук, профессора Гульнары Мусабалиной, мы живем в стране с развивающейся рыночной экономикой, способной интегрироваться в мировую экономическую систему.

"Казахстан стал лидирующим государством среди стран СНГ и Восточной Европы по привлечению иностранных инвестиций. Также были проведены существенные реформы в социальной и пенсионной сферах. Казахстан добровольно отказался от применения ядерного оружия на своей территории и провозгласил себя страной ,свободной от ядерного оружия", - подчеркнула она.

Казахстан должен восприниматься в мире как высокообразованная страна, население которой владеет тремя языками, говорит Гульнара Мусабалина.

"Мы смогли обратить нашу многонациональность в свою пользу. Мы никого не делили по национальному признаку и создали всем условия для роста и развития, дали равные возможности. Наша политика межнационального согласия получила признание во всем мире. Мы должны уметь ценить единство нашего народа, основанное на такой солидарности. Это единственный правильный способ начать идеальное будущее", - считает она.

Кроме того, она отметила, что основополагающие принципы суверенной государственности соответствуют понятию о "Новом Казахстане".

"Это не только обновление госаппарата, как упрощенно представляют некоторые эксперты. Это, в первую очередь, перезагрузка общественных ценностей. Неприятие радикализма, крайних взглядов и действий, укрепление созидательного мотива. Преодоление всевозможных разломов в обществе. Это также означает продолжение поэтапных и системных реформ. Гуманитарное измерение госполитики и ставка на человеческий капитал", - объяснила Гульмира Мусабалина.

С докладом также выступила старший преподаватель ЕНУ имени Л. Гумилева, член научно-экспертной группы АНК Татьяна Брынза. Эксперт рассказала об отечественном художественном наследии.

"Сегодня в замечательный день - день Республики Казахстана - нельзя не говорить о самом главном символе независимости нашей страны - Астане. Наша столица имеет статус общенациональной идеи, стала символом глобального успеха нашей Родины. Любой город, тем более - столица страны, славится не только зданиями и сооружениями, какими бы они ни были грандиозными и величественными. Неповторимый облик городу придают также символические объекты, которые несут в себе частицу народной души и национальной культуры. Именно памятники во многом определяют и формируют эстетические контуры города и столицы", - отметила она.

По её мнению, в первые годы независимости нашего государства, обретения суверенитета, перед страной и творческой интеллигенцией были поставлены новые ответственные задачи.

"Приоритетными среди них стали задачи воссоздания объективной картины отечественного художественного наследия и его роли в современном монументальном искусстве, вопросы восстановления преемственности современной пластики, которая унаследовала достижения прошлого. Созданные памятники, безусловно, призваны воспитывать патриотизм казахстанцев, гордость за свою страну и за свою новую столицу", - заключила она.

В мероприятии приняли участие представители администрации президента РК, депутаты мажилиса парламента РК, члены государственных органов, столичных этнокультурных объединений, научно-экспертной группы столичной АНК, представители молодежного крыла, а также ученые из ближнего и дальнего зарубежья.