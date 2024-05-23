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Казахстан стал эпицентром наркопроизводства в Центральной Азии - МВД

Вчера, 16:56
АВТОР
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baigenews.kz Вчера, 16:56
Вчера, 16:56
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Фото: baigenews.kz

Вице-министр внутренних дел Марат Кожаев в мажилисе рассказал о наркоситуации в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

 "За последние годы Казахстан стал эпицентром наркопроизводства в Центральной Азии", - заявил он.

В справочной информации сказано, что за последние четыре года незаконный оборот "синтетики" увеличился более, чем в 10 раз - с 80 килограммов в 2019 году до 1,1 тонны в 2023 году, а количество ликвидированных нарколабораторий - в 27 раз - с трёх фактов в 2019 году до 81 – в 2023-м.

"Наша "синтетика" уже активно насыщает "рынки" Кыргызстана и Узбекистана. И это, несмотря на достаточно жёсткие меры наказания за наркотики", - указал вице-министр.

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