Казахстан стал эпицентром наркопроизводства в Центральной Азии - МВД

Вице-министр внутренних дел Марат Кожаев в мажилисе рассказал о наркоситуации в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"За последние годы Казахстан стал эпицентром наркопроизводства в Центральной Азии", - заявил он.

В справочной информации сказано, что за последние четыре года незаконный оборот "синтетики" увеличился более, чем в 10 раз - с 80 килограммов в 2019 году до 1,1 тонны в 2023 году, а количество ликвидированных нарколабораторий - в 27 раз - с трёх фактов в 2019 году до 81 – в 2023-м.