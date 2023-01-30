Казахстан стал экспортировать больше растительного масла

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По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане в 2,5 раза увеличился экспорт подсолнечного масла, передаёт BaigeNews.kz.

"За январь-ноябрь 2022 года в РК произведено 488 тысячи тонн рафинированного и нерафинированного подсолнечного масла - это на 66,6 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года", - говорится в сообщении.

Отметим, с ростом производства увеличился и экспорт. Так, за 11 месяцев прошлого года на экспорт было отправлено 202,5 тысячи тонн подсолнечного масла, тогда как в 2021 году экспортировано 81,6 тысячи тонн. Таким образом, рост увеличился сразу в 2,5 раза.



Вместе с тем на долю импорта пришлось 94 тысячи тонн масла, это также на 13,5 процента больше чем за аналогичный период 2021 года. Удельный вес завозной продукции составил 16,2 процента.



По итогам 11 месяцев 2022 года на внутреннем рынке было реализовано 379,4 тысячи тонн подсолнечного масла.