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Американское издание New York Weekly высказалось о выборах в Казахстане, а также экономических и политических реформах Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz.

"В отличие от многих западных демократий, в которых высокая частота выборов вызвана склоками политиков, жертвующих общим благом ради своих узких интересов, что снижает энтузиазм и явку избирателей, в Казахстане недавние выборы были значимыми и даже более того. В условиях, когда многие постсоветские страны переходят к более демократической модели правления, стремление казахстанского народа услышать свой голос является однозначным и обнадеживающим. Явка на президентских выборах в прошлом месяце составила почти 70 процентов, несмотря на экстремальные погодные условия (значительно ниже нуля)", — пишет издание.

Ниже приводится полный текст статьи.

Мандат на проведение демократических реформ

Изначально планировалось, что президентские выборы должны были состояться в декабре 2024 года, но досрочные выборы были перенесены на более ранний срок и на которых действующий президент Касым-Жомарт Токаев одержал убедительную победу. Выборы дали ему мандат на проведение ряда экономических и политических реформ, которые он стремился осуществить для модернизации страны и децентрализации систем управления.

Возможно, наиболее заметным среди этих изменений является то, что президент Токаев добровольно сократил президентские полномочия, ввел ограничение на президентские сроки (включая свой собственный) до одного семилетнего периода пребывания на посту, а также запретил близким родственникам президента занимать любые властные должности в качестве государственных служащих или менеджеров в государственном секторе.

Отвечая недавно на вопрос о том, считает ли он, что этого будет достаточно, Токаев подтвердил свое намерение придерживаться этой меры и сказал: "Я считаю, что семи лет будет достаточно, потому что это большой срок в жизни любого человека. Самое главное, что в нашей стране не будет монополии на власть".

Токаев выдвинул свою кандидатуру на основе широкой платформы демократических реформ, которая не оставила нетронутым ни один аспект политической, социальной, культурной и экономической жизни Казахстана: децентрализация и распределение государственных полномочий, усиление роли Парламента и местных органов власти (часто в ущерб прежней "суперпрезидентской" системе), модернизация и диверсификация экономики Казахстана, расширение возможностей гражданского общества и особенно среднего класса, борьба с коррупцией, улучшение ситуации с правами человека в стране и многое другое.

Исходя из вышеупомянутой высокой явки и подавляющего большинства, которое он смог обеспечить, — более 81 процента голосов в его пользу, — его путь вперед с предложенными реформами представляется гладким и беспрепятственным", — отмечает New York Weekly.

Толчок к модернизации экономики

Возможно, не менее важной, чем внутриполитическая поддержка, является поддержка международного делового сообщества, в свете заявленной президентом Токаевым решимости привлечь международные инвестиции и дать старт модернизации казахстанской экономики.

Более двух третей лидеров европейского и американского бизнеса, опрошенных в ходе недавнего исследования YouGov, проведенного за несколько недель до выборов, заявили, что реформы, предложенные Касым-Жомартом Токаевым, будут полезны для бизнеса в Казахстане и что реформы уже сделали страну "более привлекательной для инвестиций".

77% также заявили, что считают, что реформы положительно повлияют на демократию в 9-й по величине стране мира. Если этот вотум доверия со стороны международного делового сектора найдет отражение в расширении возможностей для бизнеса и большей устойчивости экономического развития, он может оставить не менее долговечное наследие для президента Токаева, чем его политические реформы.

Сближение с ЕС

Международная политическая реакция на переизбрание президента Токаева также дала четкое представление о том, каким уважением пользуется недавно возрожденный в геополитическом плане Казахстан.

Токаев, который много говорил о своем обширном внешнеполитическом опыте, до сих пор успешно балансировал между конкурирующими мировыми державами, стремящимися получить влияние в Центральной Азии.

В главных западных столицах его воспринимают как стержневой мост между Востоком и Западом, одновременно поддерживая позитивные отношения с США, ЕС, Россией и Китаем и укрепляя стратегическое партнерство с Турцией, на фоне их конкурирующих интересов.

Токаев получил поздравления с переизбранием 20 ноября 2022 года от президента Украины Владимира Зеленского, который поблагодарил Токаева за постоянную гуманитарную поддержку его страны во время вторжения, а также от президента России Владимира Путина, который отметил "убедительный мандат доверия", полученный Токаевым от своих сограждан.

Аналогичным образом, Вашингтон, Брюссель и Лондон подчеркнули свою поддержку предложенных президентом Токаевым реформ. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что победа Токаева "полностью отражает доверие и поддержку народа Казахстана".

Эта многосторонняя реакция отражает открытую переориентацию Казахстана Президентом Токаевым из-под какой-либо сферы политического и экономического влияния на гораздо более независимую и сбалансированную политику. Нигде это не было так очевидно, как в продолжающемся сопротивлении Казахстана оказанию военной и технологической поддержки России, в ее продолжающемся вторжении в Украину, несмотря на значительное давление со стороны Кремля.

Токаев твердо стоял на стороне международного сообщества, отказываясь поддержать военную кампанию Москвы, и недвусмысленно заявил, что его страна не будет помогать России обходить санкции. В то же время он предложил услуги Казахстана в качестве нейтрального посредника на переговорах по прекращению войны, что отражает его растущий статус регионального посредника, способного общаться со всеми враждующими сторонами.



"В такие непростые времена, Казахстан сохраняет стратегический нейтралитет", − так однажды объяснил внешнюю политику страны президент Токаев, добавив, что "стратегический нейтралитет — это фундамент, на котором Казахстан будет продолжать строить прагматичную и прогрессивную политику, основанную на долгосрочных интересах своего народа".

Этот стратегический нейтралитет также заметен в недавних попытках Астаны определить альтернативный маршрут для поставок сырой нефти в страны ЕС. Наиболее известной альтернативой является "Срединный коридор", или "Транскаспийский международный транспортный маршрут", который некоторые называют "Казахстанским Шелковым путем", развиваемым в сотрудничестве с Китаем и ЕС.

Время встретиться взглядом с Казахстаном

Поскольку демократические намерения Казахстана ясны, а мандат на их реализацию теперь не вызывает сомнений, международное сообщество, и особенно западные державы, обязаны оказать ему поддержку.

В их идеологических интересах не только способствовать росту и распространению демократии, но и получить центральноазиатского партнера с огромным культурным, экономическим и политическим региональным влиянием, а также новые возможности для бизнеса в стране со значительным нереализованным потенциалом.

Впервые за многие годы более открытый, свободный и международно ориентированный Казахстан смотрит за пределы своих границ на мир − и на Запад в частности. Теперь Запад и его лидеры должны встретить его взгляд и протянуть руку помощи.