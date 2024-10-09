Казахстан стал богаче на 1,8 млрд долларов

Стало известно, что в сентябре этого года валовые резервы Казахстана выросли на 1,8 млрд долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на отчет Национального банка РК.

"На 1 826 млн долларов или 4% до 44,5 млрд долларов выросли валовые резервы Казахстана за сентябрь 2024 года", - говорится в отчете Нацбанка.

В частности, активы в валюте в валовых резервах выросли за сентябрь 2024 года на 4,7% до 20,2 млрд долларов, активы в золоте – на 3,9% до 24 млрд.



Кроме того, сообщается, что чистые международные резервы выросли за сентябрь на 4,7% до 42,5 млрд долларов.