Казахстан стал богаче на 1,8 млрд долларов
Сегодня, 12:30
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Сегодня, 12:30Сегодня, 12:30
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Стало известно, что в сентябре этого года валовые резервы Казахстана выросли на 1,8 млрд долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на отчет Национального банка РК.
"На 1 826 млн долларов или 4% до 44,5 млрд долларов выросли валовые резервы Казахстана за сентябрь 2024 года", - говорится в отчете Нацбанка.
В частности, активы в валюте в валовых резервах выросли за сентябрь 2024 года на 4,7% до 20,2 млрд долларов, активы в золоте – на 3,9% до 24 млрд.
Кроме того, сообщается, что чистые международные резервы выросли за сентябрь на 4,7% до 42,5 млрд долларов.
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