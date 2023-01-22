Казахстан сразится с Японией за "бронзу" хоккейного турнира Универсиады-2023

Фото: sports.kz

Студенческая сборная Казахстана по хоккею проиграла Канаде со счётом 4:1 и теперь поборется за "бронзу" в Универсиаде-2023, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В воскресенье, 22 января в американском Лэйк-Плэсид пройдет матч за третье место, в котором встретятся студенческие сборные Японии и Казахстана.

Прямая трансляция матча Япония — Казахстан начнется в 22:05 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале "Qazsport".

Напомним, в полуфинале сборная Японии играла с командой США и уступила ей в овертайме — 3:4. Сборная Казахстана встречалась с Канадой и потерпела поражение со счетом 1:4.

Что касается выступлений Японии и Казахстана на групповом этапе, то японцы победили Латвию (8:3), Швецию (5:0) и Украину (4:2) и проиграли Чехии (1:5) и Канаде (2:8).

В группе Япония заняла второе место. Сборная Казахстана также стала второй в своей группе: она разгромила Южную Корею (5:1), Венгрию (9:1), Великобританию (15:1) и Словакию (4:0) и уступила сборной США (1:4).