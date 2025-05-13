В столичном технопарке Astana Hub стартовал второй поток акселерационной программы AI’preneurs 2025 – одного из первых в Казахстане проектов, ориентированных на развитие стартапов в сфере искусственного интеллекта, передаёт BaigeNews.kz.

Программа уже привлекла внимание предпринимателей и разработчиков из Казахстана, России и Кыргызстана: на участие подано 360 заявок, из которых после конкурсного отбора отобрано 58 финалистов. Средний возраст участников – 33 года. В основном это опытные специалисты, предприниматели и сотрудники крупных компаний, имеющие практический опыт в IT и бизнесе.

AI’preneurs проходит в офлайн-формате в Астане, и всем участникам из других регионов предоставляется жилье. В течение трех месяцев команды будут проходить обучение, получать консультации отраслевых менторов и активно развивать свои AI-проекты. Программа завершится презентацией MVP и возможностью привлечения начальных инвестиций по контракту SAFE.

"AI’preneurs – это инвестиция в людей, которые будут создавать смыслы, технологии и продукты завтрашнего дня… Мы двигаемся к целям, обозначенным Главой государства: 10 000 AI-специалистов, 5 технологических единорогов и $5 млрд экспорта IT-услуг к 2030 году", – отметил министр цифрового развития Жаслан Мадиев.

Программа является частью национальной инициативы по развитию искусственного интеллекта. Она направлена на формирование прочной AI-экосистемы и поддержку перспективных технологических команд.

Ранее, в первом потоке AI’preneurs, из 250 заявок были отобраны 50 участников, сформированы 21 команда, 9 из которых завершили акселерацию и получили финансирование.

Дополнительная информация доступна на официальной платформе Astana Hub.