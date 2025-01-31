Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства подчеркнул стратегическую важность продолжения реформы в сфере недропользования. Глава государства акцентировал внимание на необходимости завершения законодательного обеспечения Единой платформы для прозрачного распределения прав на недропользование. Это решение открывает новые возможности для инвесторов и упрощает процесс получения прав на геологоразведку. Так считает президент ОЮЛ "Ассоциация "Казахстанская горнорудная палата" Руслан Баймишев. Подробнее в материале BaigeNews.kz.

Президент Казахстана отметил, что реформа в сфере недропользования должна продолжаться, несмотря на возможные сложности и вызовы. Это принципиальная позиция, которой Правительству следует придерживаться, заявил Токаев. В ответ на эти слова, Руслан Баймишев подчеркнул, что инициированные шаги – своевременные и необходимые для отрасли, которая требует более эффективной структуры управления.

Президент Ассоциации объяснил, что проблемы с реализацией Единой платформы для распределения прав на недропользование возникли из-за ряда институциональных реформ и разделения геологии и недропользования между различными министерствами.

"Когда вводился Кодекс о недрах, одновременно предполагалось создание соответствующей информационной платформы. Были выделены средства, разработано техническое задание, но по ряду причин, связанных с институциональными реформами, с разделением геологии и недропользования в разные министерства, проблем с заказчиком, с поставщиком, эта система не была создана", - рассказал он.

Однако, несмотря на сложности с платформой, процесс получения прав на геологоразведку в стране значительно увеличился. Если раньше государственные органы управляли около 300 контрактами, то сейчас их количество выросло до 3000. Баймишев отметил, что это положительный эффект, и новая система, когда она будет внедрена, значительно упростит процесс получения прав и повысит прозрачность.

Ключевым элементом успеха реформы является наличие широких возможностей для проведения исследований. Сегодня более 25 тысяч квадратных километров территории Казахстана находятся в процессе геологоразведки, и эти масштабы, по прогнозам, будут только увеличиваться, если инвестиционный климат останется стабильным.

Важным направлением является разработка и внедрение механизмов стимулирования переработки ресурсов на территории Казахстана. Это не только способствует сохранению сырьевой базы, но и создает новые рабочие места и развивает производства. Руслан Баймишев подчеркнул, что повышение цен на золото, медь, уран и другие металлы открывает новые перспективы для глубокой разработки недр и переработки сырья на территории Казахстана. В результате создаются экономические стимулы для инвесторов продолжать вкладывать средства в геологоразведку.

Рынок услуг в геологоразведке активно развивается: отечественные компании теперь активно вкладываются в геологоразведку, создаются буровые, геофизические и геохимические компании. Этот "бум" на рынке создает спрос на специалистов в геологии, что также способствует росту отрасли.

Особое внимание Баймишев уделил важности обеспечения справедливых условий для всех участников рынка геологоразведки, включая местные компании. Он подчеркнул, что геологоразведочные гиганты оценивают не только Казахстан, но и другие страны, принимая во внимание экономические и политические условия. Поэтому Казахстан должен обеспечивать конкурентные условия и справедливый доступ к геологоразведочным участкам.

Налоговая политика также играет ключевую роль в успешной работе геологоразведочных компаний. Глава ГРП отметил, что изменения в налогообложении не должны делать проекты нерентабельными. Важно сохранить систему налогообложения, которая будет стимулировать переработку сырья на территории страны, а не за ее пределами.

Казахстан, по словам Баймишева, не до конца изучен в плане геологических ресурсов. Несмотря на наличие более 130 тысяч геологических отчетов, новые технологии требуют значительных инвестиций для исследования глубинных месторождений. Президент Ассоциации подчеркнул, что бюджет не способен полностью покрыть эти расходы, и поэтому необходимы инвестиции со стороны частных инвесторов, которые возьмут на себя риски, связанные с геологоразведкой.

Вместе с тем, существует механизм роялти, который будет стимулировать инвесторов к глубокой переработке на территории Казахстана. Чем глубже переработка, тем ниже налогообложение, что стимулирует создание рабочих мест и новых производств в стране.

Руслан Баймишев отметил, что в сфере недропользования не требуется финансовой поддержки со стороны государства. Важнее всего – это сохранение инвестиционного климата, предоставление справедливого доступа ко всем территориям для исследования. Сохранение этих условий создаст стимулы для инвесторов увеличивать объемы инвестиций и наращивать изученность недр, без необходимости значительных расходов из государственного бюджета.

В заключение глава Горнорудной палаты отметил, что сохраняя стабильность в законодательной и налоговой политике, Казахстан сможет продолжить развивать свою горнорудную отрасль и привлекать все больше инвесторов.