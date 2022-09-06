Лента новостей
- Казахстан совершит беспрецедентный для стран Центральной Азии шаг в сторону демократии - эксперты 20:55 49
- Угрозы жилым домам нет - ДЧС о пожаре на Коктобе 20:24 118
- Сменился глава международного аэропорта Нур-Султана 20:09 172
- Пропавшего мужчину ищут под завалами в Костанайской области. Репортаж BaigeNews.kz 19:49 237
- Сухая трава горит у вышки Коктобе в Алматы 19:45 199
- Токаев направил телеграмму соболезнования Председателю КНР Си Цзиньпину 19:11 250
- С пожаром в мебельном цехе боролись в Шымкенте 19:04 136
- Новые коллекционные монеты выпустил Нацбанк РК 18:36 227
- Казахстан всех призывает к миру - организатор VII Съезда мировых лидеров и традиционных религий 18:15 201
- Миттал пообещал Токаеву инвестировать миллиард долларов в Казахстан 18:08 203
- Пострадавшим при пожаре бесплатно восстановят документы 17:54 230
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 17:06 1674
- Послание-2022: на пути к справедливому Казахстану 16:46 236
- Крупный пожар тушат в предгорьях Алматы 16:45 348
- В Казахстане усилят онлайн-обслуживание в медучреждениях 16:10 317
- Дети из пострадавших от пожара сёл Костанайской области получили путёвки в оздоровительные лагеря 16:03 296
- В ВКО возник ещё один природный пожар 15:53 280
- Казахстан представил программу возвращения тигра "домой" на Международном форуме 15:43 383
- 137 грантов были аннулированы после просмотра видео с ЕНТ 15:27 377
- Токаеву доложили о подготовке к приезду Папы Римского 14:55 335
- В Казахстане хотят открыть исследовательский центр Daryn HUB для одарённых детей 14:54 265
- Переговоры с Россией по вопросу газификации продолжаются – Акчулаков 13:42 437
- В интересах всех людей планеты — эксперт о значимости VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий 13:16 319
- Третьеклассникам добавят часы английского с 2024 года 13:11 284
- Немецкий бизнес заинтересован в участии в Транскаспийском транспортном коридоре 12:43 441
- Дороже 450 тенге сахар в Казахстане продавать не будут – Жумангарин 12:42 395
- Алматинцы стали чаще заключать браки и еще чаще разводиться 12:36 303
- "Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрыв у посольства России в Кабуле 12:30 432
- В столице не все школы готовы к холодам - Ускенбаев 12:22 361
- Началась подготовка к строительству домов для пострадавших от пожара в Костанайской области 12:13 339
- Взносы ОСМС теперь можно оплачивать на год вперёд 12:11 298
- Спровоцирует ли новое пособие по уходу за ребёнком бэби-бум? 12:02 440
- Казахстанцы задолжали более 13 миллиардов тенге за коммунальные услуги 11:54 280
- Школы на 800 тысяч мест построят в Казахстане 11:18 332
- Казахстанцы слабо запасаются углём для предстоящей зимы - МИИР РК 11:14 317
- В шести регионах Казахстана отопительный сезон пройдёт в режиме "особого внимания" 11:07 408
- Более 2000 человек и 200 единиц техники продолжают тушить пожар в Костанайской области 10:48 308
- Размеры выплат по потере работы увеличат в Казахстане 10:33 490
- Пять игроков из топ-10 сыграют на теннисном турнире ATP 500 Astana Open 10:32 278
- Воровали мазут составами – АФМ в Шымкенте раскрыло преступную схему 10:11 439
- Историческое достижение: Токаев поздравил 15-летнего призёра чемпионата Азии по настольному теннису 10:10 315
- Пассажирский автобус загорелся во время движения в Алматы 09:50 713
- Вопреки прогнозам: Импорт картофеля в Казахстане впервые за несколько лет превысил экспорт 09:24 457
- Площадь пожара в ВКО за сутки увеличилась вдвое 08:46 470
- В Казахстане растёт количество регионов, где нет заражённых COVID-19 08:34 388
- В столице хотят реабилитировать ручей Акбулак 08:20 544
- Мурал с изображением Ахмета Байтурсынова появился в Каркаралинске 07:45 341
- В Семее из-за риска пожаров запретили ходить в лес 06:31 513
- Боксер Алимханулы привез исторический чемпионский титул в Казахстан 05:25 496
- Психолог перечислил способы избежать хандры осенью 04:18 530
- Из Казахстана в Кыргызстан пытались перегнать скот на 10 млн сомов 03:32 574
- Столичный автотранспорт проверяют на токсичность выхлопных газов 02:13 468
- Многодетная семья из Алматинской области живет в юрте 01:07 1290
- Подлинник книги Байтурсынова на арабском нашли в Павлодарской области 00:46 513
- Более 18 млн тенге перечислила АНК пострадавшим костанайцам 00:05 531
- Попытку самоподжога предотвратили в Нур-Султане 05.09.2022 588
- Тушение пожара продолжается в районе пяти сёл в Костанайской области 05.09.2022 594
- Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в 10 областях Казахстана 05.09.2022 509
- Я разберусь: Токаев отодвинул охранника, мешавшего общаться с жителями Костанайской области 05.09.2022 11128
- Студенты ночуют в парках и на вокзалах: в министерстве высшего образования прокомментировали видео 05.09.2022 1956
- МИД Казахстана выступил с заявлением по поводу взрыва у посольства России в Кабуле 05.09.2022 560
- Добычу нефти снизят в октябре в Казахстане 05.09.2022 540
- "От домов остались только стены" — репортаж из пострадавших от огня посёлков Костанайской области 05.09.2022 1447
- Осенний призыв в столице: как отбирают в армию и много ли желающих "откосить"? 05.09.2022 783
- Приедет ли Папа Римский в Казахстан 05.09.2022 619
- Объём депозитов достиг исторического максимума — Нацбанк 05.09.2022 640
- Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании 05.09.2022 656
- "Образование — не та сфера, где нужно сокращать финансирование" — мажилисвумен 05.09.2022 875
- В Темиртау назначен новый аким 05.09.2022 503
- Посол Украины извинился за своё высказывание в адрес русских 05.09.2022 1661
- Похолодание ожидают в ближайшие три дня в Казахстане 05.09.2022 1194
- Столичные школьники будут ходить в музей вместо обычных уроков 05.09.2022 733
- В Нур-Султане презентовали книгу об Ахмете Байтурсынове 05.09.2022 760
- Тонометры, аппараты УЗИ и ЭКГ с истекшим сроком годности использовали медучреждения в Павлодарской области 05.09.2022 1074
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 128321
- Бывший начальник уральской миграционной полиции выплатит семь миллионов тенге за взятку в 50 тысяч 05.09.2022 2596
- Будет ли строиться еще один НПЗ в Казахстане, ответили в Минэнерго 05.09.2022 664
- Казахстанец впервые в истории завоевал медаль чемпионата Азии по настольному теннису 05.09.2022 940
- Минэнерго заморозил рост стоимости ГСМ на полгода 05.09.2022 625
- Жителям сгоревших сёл построят дома в райцентре Костанайской области 05.09.2022 736
Казахстан совершит беспрецедентный для стран Центральной Азии шаг в сторону демократии - эксперты
Международные эксперты ознакомились с Посланием Президента Казахстана народу и высказали своё мнение о предложенных реформах, передаёт BaigeNews.kz.
Руководитель Центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани из Италии заявил, что Казахстан находится в поисках баланса в хаотичном мире.
"Президент Токаев в Послании к народу Казахстана подтвердил своё намерение продолжить путь всесторонних реформ - институциональных, социальных и экономических - для того, чтобы страна могла лучше противостоять вызовам сегодняшнего дня. Токаев не скрывает, что этот путь для молодого государства Центральной Азии полон трудностей. К внутренним социальным и политическим вызовам добавляется и турбулентная международная обстановка. Предлагаемые Президентом радикальные реформы, которые на внешний взгляд кажутся соответствующими западным либерально-демократическим стандартам, могут сделать страну в некотором смысле ещё более хрупкой, если они не будут гармонировать с институциональными реформами. Продление президентского срока до 7 лет и запрет на баллотирование на второй срок может стать барьером на пути потенциальных дисбалансов, которые в целом порождаются так называемым свободным рынком", - сказал эксперт.
Председатель Коммунистической партии Чехии и Моравии Войтех Филип, отметил, что поставленные в Послании задачи своевременны с точки зрения их масштабности. Он убежден, что казахстанский народ сможет достичь целей.
"Самое главное – наличие значительного экономического потенциала и необходимой политической воли главы государства и народа дружного Казахстана. Судя по засвидетельствованным мной лично поразительным переменам в Нур-Султане, в Казахстане есть огромный потенциал, я не раз бывал в этой замечательной стране и как международный наблюдатель на выборах в Парламент и как турист, который любит Казахстан. Я убежден, что Казахстан сохранит свой впечатляющий экономический рост, даже несмотря на сохраняющийся кризис в мировой экономике, а также последствия мировой пандемии. Более того, перечисленные в Послании социальные задачи имеют стратегическое значение в условиях необходимости сохранения политической и социальной стабильности", - заявил эксперт.
Он назвал своевременным и правильным шаг о назначении внеочередных выборов Президента Казахстана в этом году.
"Сегодня с помощью своих международных инициатив Казахстан находится в авангарде мирового политического и экономического мэйнстрима. Я уверен, что Казахстан достигнет всех поставленных целей в рамках Послания. По крайней мере, я желаю успеха всем начинаниям молодой республики", - заключил он.
Новая повестка, предлагаемая Президентом Токаевым, является ярким манифестом демократизации Казахстана, считает Николай Ивчиков, советник экс-Президента Хорватии Месича.
"Заявления, в искренности и смелости которых не приходится сомневаться, содержат основные критические точки развития казахстанского общества (неравенство, непотизм, концентрация власти, коррупция, монополизм, технологическая отсталость, проблемы экологии и другие) и предлагают кардинальные варианты системных решений через реальную демократизацию и развитие рыночной экономики. Имплементация строгого ограничения пребывания на посту руководителя страны подтверждает серьёзность намерения Президента Токаева совершить беспрецедентный для стран Центральной Азии и для бывших стран СССР шаг в сторону лучших образцов современной демократии. Умеренная вестернизация Казахстана наряду с сбалансированной политикой в регионе, обещает превратить эту изначально богатейшую по своим ресурсам страну в нового регионального лидера в политике, технологиях, финансах и инвестициях. С учётом создавшейся кризисной ситуацией в мире, нейтрально связующая роль Казахстана приобретает особую ценность в "восточном" диалоге для западных стран, включая Хорватию", - сказал эксперт.
-
Hype news
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 17:06 1674
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 128321
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 3237
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 8896
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 1938
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 2302
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 11048
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 1540
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 7597
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 1648
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 4322
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 26383
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 8649
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 2243
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 5856
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 2510
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 19367
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 4281
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 5116
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 3481
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 9013
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 4378
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 3202
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 3262
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 6988
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 3393
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 3073
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 5513
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 3313
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 11053
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 3069
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 3183
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 3054
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 5553
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 3278
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 3755
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 4387
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 4883
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 4616
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 4320
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 5884
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 5342
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 5568
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 5833
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 8144
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 11693
- "Часто слышу о том, что я кому-то пригрозил" — Даниал Ахметов о слухах о себе 14.07.2022 7429
- Обрушение ледника сняли на видео туристы на Иссык-Куле 11.07.2022 8279
- Молодожёны во время свадьбы смотрели финал Рыбакиной 09.07.2022 7160
- Российские СМИ обсуждают возможность возвращения Рыбакиной 09.07.2022 10586
- Мужчина с ножом напал на пациентов больницы в Шанхае 09.07.2022 6545
- Итальянский велогонщик врезался в зрителей и получил травму шеи на "Тур де Франс" 08.07.2022 7552
- "Фиктивно продавал квартиры в ЖК Esentay City" - новые подробности скандала вокруг алматинского ресторатора 05.07.2022 9765
- Бывший муж Баян Алагузовой подал ходатайство об условно-досрочном освобождении 05.07.2022 8265
- За 7,4 миллиона тенге продали антикварный набор для охоты на вампиров на аукционе в Великобритании 05.07.2022 8161
- Участников кокпара на трассе оштрафовали в Алматинской области 04.07.2022 7047
- Ещё одна женщина погибла при нападении акулы в Хургаде 03.07.2022 8875
- Звёздный боец UFC ударил журналиста во время интервью 03.07.2022 7251
- Ряд должностных лиц Минкульта подозревают в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы 01.07.2022 17041
- Видео с роскошной свадьбы "сына полицейского начальника" проверяет ДП Алматы 01.07.2022 9821
- Астанчанин отомстил соседу, выставив его телефонным террористом 01.07.2022 9173
- Интересные места. Где находят "запрещенку" для осуждённых в павлодарских колониях 29.06.2022 9503
- 101-летнего охранника концлагеря приговорили к пяти годам тюрьмы 29.06.2022 9908
- Убийство Томирис Байсафы: адвокаты осужденного намерены обжаловать приговор 28.06.2022 9140
- Суд вынес приговор экоактивистам из Бестобе: подсудимые избежали тюрьмы благодаря амнистии 28.06.2022 9265
- 10-миллионный тендер на "отражение атаки троллей" объяснил аким Акмолинской области 27.06.2022 9616
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10643
- 100-летний пенсионер не выдержал безделья и стал работать в хосписе в Шотландии 27.06.2022 9390
- Женщина устроила фотосессию на похоронах Шатунова и разозлила соцсети 26.06.2022 10388
- Жансая Абдумалик высказалась о нашумевших "трёх миллиардах для федерации шахмат" 26.06.2022 14098
- Астанчане вынуждены стоять в очередях, чтобы попасть на пляжи 26.06.2022 9428
- "В СИЗО намного хуже, чем в тюрьме" – Кайрат Кудайберген описал жизнь в следственном изоляторе 26.06.2022 11010
- Фанатка напала на МакSим во время концерта 25.06.2022 8545
- Казахстанцам рассылают фейк о выплате 500 тысяч тенге 25.06.2022 8292
- Администратора Telegram-канала осудили по делу о январских событиях в Костанае 25.06.2022 9492
- В Атырау вахтёр отсудила 1,3 млн тенге за своё незаконное увольнение 25.06.2022 9712
- 12 миллионов тенге обещает Антикор за информацию о Нурлане Масимове 24.06.2022 8243
- Смерть Шатунова: Елена Малышева объяснила, почему умирают молодые мужчины 24.06.2022 10042
- Гаджет под видом голубцов пытались передать в следственный изолятор Павлодара 23.06.2022 8009
- "Привели просить три миллиарда тенге" — казахстанская шахматистка о встрече КФШ с Балаевой 22.06.2022 10153
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 7319
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 6527
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 6598
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 6850
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 6302
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 10365
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 7074
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 9021
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 9918
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 9884
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 7522
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 7677
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 22719
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 8684
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10643
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 7806
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 9203
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 9828
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 10840
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 9233
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 11221
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 10700
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 11759
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 11964
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 28263
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 12327
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 13132
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 13054
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 13052
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 13818
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 21594
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 13283
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 20497
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 30966
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 14991
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 18742
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 19300
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 21485
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 17465
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 18731
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 16833
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 16922
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 16776
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 32334
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 18618
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 17312
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 21442
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 21290
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 21535
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 20645
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 20887
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 23042
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 23662
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 22239
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 21794
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 22566
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 22577
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 21472
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 23345
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 22187
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 22675
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 24038
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 25249
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 24623
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 23961
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 26492
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 23601
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 26394
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 24103
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 54922
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 25650
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 24761
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 25709
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 24321
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 24499
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 24689
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 24373
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 25730
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 24880
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 26413