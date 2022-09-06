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  • Казахстан совершит беспрецедентный для стран Центральной Азии шаг в сторону демократии - эксперты
akorda.kz Сегодня, 20:55
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Фото: akorda.kz

Казахстан совершит беспрецедентный для стран Центральной Азии шаг в сторону демократии - эксперты

Международные эксперты ознакомились с Посланием Президента Казахстана народу и высказали своё мнение о предложенных реформах, передаёт BaigeNews.kz.

Руководитель Центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани из Италии заявил, что Казахстан находится в поисках баланса в хаотичном мире.

"Президент Токаев в Послании к народу Казахстана подтвердил своё намерение продолжить путь всесторонних реформ - институциональных, социальных и экономических - для того, чтобы страна могла лучше противостоять вызовам сегодняшнего дня. Токаев не скрывает, что этот путь для молодого государства Центральной Азии полон трудностей. К внутренним социальным и политическим вызовам добавляется и турбулентная международная обстановка. Предлагаемые Президентом радикальные реформы, которые на внешний взгляд кажутся соответствующими западным либерально-демократическим стандартам, могут сделать страну в некотором смысле ещё более хрупкой, если они не будут гармонировать с институциональными реформами. Продление президентского срока до 7 лет и запрет на баллотирование на второй срок может стать барьером на пути потенциальных дисбалансов, которые в целом порождаются так называемым свободным рынком", - сказал эксперт.

Председатель Коммунистической партии Чехии и Моравии Войтех Филип, отметил, что поставленные в Послании задачи своевременны с точки зрения их масштабности. Он убежден, что казахстанский народ сможет достичь целей.

"Самое главное – наличие значительного экономического потенциала и необходимой политической воли главы государства и народа дружного Казахстана. Судя по засвидетельствованным мной лично поразительным переменам в Нур-Султане, в Казахстане есть огромный потенциал, я не раз бывал в этой замечательной стране и как международный наблюдатель на выборах в Парламент и как турист, который любит Казахстан. Я убежден, что Казахстан сохранит свой впечатляющий экономический рост, даже несмотря на сохраняющийся кризис в мировой экономике, а также последствия мировой пандемии. Более того, перечисленные в Послании социальные задачи имеют стратегическое значение в условиях необходимости сохранения политической и социальной стабильности", - заявил эксперт.

Он назвал своевременным и правильным шаг о назначении внеочередных выборов Президента Казахстана в этом году.

"Сегодня с помощью своих международных инициатив Казахстан находится в авангарде мирового политического и экономического мэйнстрима. Я уверен, что Казахстан достигнет всех поставленных целей в рамках Послания. По крайней мере, я желаю успеха всем начинаниям молодой республики", - заключил он.

Новая повестка, предлагаемая Президентом Токаевым, является ярким манифестом демократизации Казахстана, считает Николай Ивчиков, советник экс-Президента Хорватии Месича.

"Заявления, в искренности и смелости которых не приходится сомневаться, содержат основные критические точки развития казахстанского общества (неравенство, непотизм, концентрация власти, коррупция, монополизм, технологическая отсталость, проблемы экологии и другие) и предлагают кардинальные варианты системных решений через реальную демократизацию и развитие рыночной экономики. Имплементация строгого ограничения пребывания на посту руководителя страны подтверждает серьёзность намерения Президента Токаева совершить беспрецедентный для стран Центральной Азии и для бывших стран СССР шаг в сторону лучших образцов современной демократии. Умеренная вестернизация Казахстана наряду с сбалансированной политикой в регионе, обещает превратить эту изначально богатейшую по своим ресурсам страну в нового регионального лидера в политике, технологиях, финансах и инвестициях. С учётом создавшейся кризисной ситуацией в мире, нейтрально связующая роль Казахстана приобретает особую ценность в "восточном" диалоге для западных стран, включая Хорватию", - сказал эксперт.

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#послание 2022
Сегодня, 20:55
80
Журналист

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