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Казахстан принял участие в церемонии открытия Универсиады в Турине

Соревнования на Универсиаде в Турине продлятся до 23 января.

Сегодня, 09:10
АВТОР
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sports.kz Сегодня, 09:10
Сегодня, 09:10
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Фото: sports.kz

Делегация сборной Казахстана приняла участие в торжественной церемонии открытия Зимней Универсиады-2025 в Турине (Италия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Qazsport".

Знаменосцами Казахстана были хоккеист Абылайхан Сулейменов и фристайлистка Аяулым Амренова — они вышли в национальных костюмах. 

Соревнования на Универсиаде в Турине продлятся до 23 января. На турнире выступят более 1400 спортсменов, представляющих 43 национальные студенческие спортивные федерации. Казахстан представят 103 студента, которые выступят в 11 видах спорта.

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