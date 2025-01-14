Делегация сборной Казахстана приняла участие в торжественной церемонии открытия Зимней Универсиады-2025 в Турине (Италия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Qazsport".

Знаменосцами Казахстана были хоккеист Абылайхан Сулейменов и фристайлистка Аяулым Амренова — они вышли в национальных костюмах.

Соревнования на Универсиаде в Турине продлятся до 23 января. На турнире выступят более 1400 спортсменов, представляющих 43 национальные студенческие спортивные федерации. Казахстан представят 103 студента, которые выступят в 11 видах спорта.