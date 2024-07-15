Казахстан совершает большую ошибку возводя новые водохранилища – эксперт

Кардинально изменить подход к управлению водными ресурсами предлагают в Казахстане. Эксперты уверены, прежде чем тратить миллиарды на новые проекты по строительству гидросооружений, нужно научиться эффективно распоряжаться имеющимися запасами воды. При этом за 30 лет в стране так и не смогли решить накопившиеся проблемы водной сферы. Корреспондент BaigeNews.kz раздирался в проблеме.

Водная отрасль – одна из важнейших, поскольку напрямую влияет на все остальные сферы, считает руководитель экспертной платформы по управлению водными ресурсами и изменению климата в Центральной Азии Булат Есекин. Это и сельское хозяйство, продовольствие, здравоохранение и многие другие. При этом проблем в отрасли с каждым годом становится все больше.

"Во-первых, идет трансграничный забор воды в соседних странах. С каждым годом сокращается сток, государства увеличивают забор, потому что там проблемы тоже возрастают. Во-вторых, это изменение климата, которое влияет на накопление воды в ледниках. Оно усиливается быстрее, чем прогнозировали все самые смелые прогнозы. И третье, это собственное наше расточительное использование воды внутри республики, в экономике Казахстана", - перечисляет Булат Есекин.

Больше половины используемой воды в стране приходится на сельское хозяйство. Это около 60 %, рассказывает эксперт. Большие потери происходят и из-за отсутствия специальных технологий в коммунальном хозяйстве.

"Мы очень много теряем воды внутри Казахстана при ее использовании. Особенно из-за необлицованных каналов и из-за отсутствия технологий. Есть проблема использования воды в городах, ее подают без всякой экономии. В среднем, в городах, например, в Алматы на одного человека используется в 3-4 раза больше, чем в городах Европы, где есть специальные инструменты для того, чтобы люди и предприятия экономили воду. Эти методы тоже давно известны", - поясняет эксперт.

Речь идет о более жестких стандартах, которые запрещают использовать водоемкие технологии и водоемкую продукцию. В Казахстане при строительстве домов в тех же технических заданиях не учтены и не прописаны специальные требования по экономии воды. При этом в развитых странах давно практикуется использование сантехнического оборудования, которое позволяет не только экономить, но и многократно использовать ресурс. А в Канаде, Европе и США стараются сохранить те же осадки. Их накапливают в специальных резервуарах, а во время засухи используют в хозяйственных целях. Однако в Казахстане все эти технологии только обсуждаются, но от слов к делу за 30 лет так и не перешли, констатирует Булат Есекин.

"Практически ни одна из этих проблем не решена. Старшее поколение знает, какие у нас были чистые реки и озера, можно было безопасно купаться. Но их не осталось. Десятки крупных и средних рек за это время не стали чище. При этом люди ездят и видят, как обстоят дела в других странах. Там такая же ситуация была, но они поставили цель и создали систему стимулов, предусмотрели нормы при проектировании. Специальные тарифы внедрили, которые заставляют людей экономить воду. И реки стали чище, вернулась рыба", - уверен руководитель экспертной платформы по управлению водными ресурсами и изменению климата в Центральной Азии.

Уже больше года в Казахстане пытаются разработать новый Водный кодекс. По словам Булата Есекина, пока его авторы и эксперты не могут прийти к консенсусу. Нет единого мнения, как это все должно выглядеть. Между тем, Европейский союз принял положение по восстановлению рек. Согласно документу, к 2030 году не менее 12,5 тыс. километров должны быть освобождены от всего, что мешает их свободному течению. То есть это плотины, дамбы и водохранилища. Их в развитых странах просто демонтируют.

"Это было прежнее решение, когда считалось, что плотина помогает экономить и накапливать воду. Выяснилось, что свободное нарушение течения усиливает деградацию рек. В итоге мы усугубляем проблему. Новое министерство представило проект комплексного плана развития водной отрасли до 2028 года, в котором тоже предложило строительство десятка новых плотин и водохранилищ, как ответ на растущий дефицит воды, на изменение климата и трансграничный забор воды. Но это решение совершенно неправильное, потому что решение должно быть принято наоборот. Это является очевидной ошибкой, которую сегодня признали в Японии, Канаде, США, Европе и других странах. Они наоборот освобождают реки от всего", - объясняет он.

По словам эксперта, в нашей стране есть непонимание, как решать проблемы водной отрасли. Разработчики просят на эти цели свыше 3 триллионов тенге.

"Это огромная сумма, которая пойдет на видимое решение проблемы, а, на самом деле, на ухудшение ситуации, если рассматривать это в более широком плане. То есть учитывать экологические, социальные и экономические долгосрочные последствия. Оно ущербное и неправильное. Многие причины в том, что реки в Казахстане и в Центральной Азии зарегулированы. Поэтому сейчас идет глобальный водный кризис. То есть мы нарушили течение рек в водных циклах на поверхности и под землей, увеличивая количество скважин, которые в советское время запрещалось использовать, только для питья и то, если нет других источников", - напоминает Булат Есекин.

В Казахстане же сейчас напротив дали старт поиску и освоению всех скважин с чистой питьевой водой. И это ошибка, считает эксперт. В стране же используется централизованная система управления. За отрасль отвечало сначала министерство сельского хозяйства, потом Минэкологии, а теперь для этого создали отельное ведомство.

"Поэтому тоже есть решение этого вопроса – это создание в каждом бассейне реки, который включает всю водозаборную территорию, мелкие притоки или реки, озера, бассейновые управления. В них ключевым звеном является бассейновый совет", - рассказывает Булат Есекин.

Такие советы при бассейновых управлениях давно работают во многих странах мира. К примеру, каждое государство, входящее в ЕС, обязано иметь их. Для этого советы наделили особыми полномочиями. Они могут самостоятельно принимать решения и в них входят все водопользователи бассейна. Это фермеры, коммунальщики, представители сферы туризма, биоразнообразия, охраны природы и другие. И только сообща они принимают решения.

"То есть смотрят, исходя из ситуации, какие меры необходимо принять? Что более важно для этого региона? Сельское хозяйство, промышленность или энергетика? Они сами решают и готовят механизмы, которые не создают конкуренцию между всеми, кто больше воды соберет, как в нашей системе", - объясняет эксперт.

У нас же, по его словам, управление водной отраслью поделено по секторам. Когда чиновникам поручают решить проблему с обеспечением водой того или иного региона, они начинают увеличивать забор воды из рек и подземных источников. Тем самым, нарушая природную основу водообеспечения каждый в своей области, уверен эксперт. При этом не видят общей картины в бассейне.

В пример Булат Есекин приводит ситуацию с озером Балхаш, которое ждет участь Аральского моря, уверен он. Поскольку забор воды из него под нужды продолжают увеличивать. Поэтому практика раздельного и конкурирующего управления водой в интересах каждого отдельного региона ни к чему хорошему не приведет.

"То же самое делает промышленность, сельское хозяйство, где было поручение увеличить площадь орошаемых земель для обеспечения продовольственной безопасности. Они скажут, что им нужны дополнительные водохранилища, чтобы во время засухи имели воду для полива. (…) Кроме того, мы нарушили нашей хозяйственной деятельностью свойства почвы, которая сегодня не удерживает воду, поэтому случаются паводки и все исходящие проблемы", - отмечает Есекин.

Решением же всех проблем может стать внедрение института бассейновых советов. И речь не про те, что уже существуют в стране в разных регионах. Их эксперт называет формальными и декоративными, не имеющих права голоса.

"Управление по секторам, оно и является причиной не только водных проблем, нарастающего водного дефицита, но и проблем экологических и климатических. Это раздельное управление было удобно и работало, пока ресурсов было достаточно", - говорит руководитель экспертной группы по разработке и Водного кодекса.

Отрасли нужна реформа, продолжает он. Необходимо уйти от централизованно-командного управления, которое является основой и для коррупции.

К слову, прежний проект Водного кодекса раскритиковал Глава государства. Для разработки нового проекта привлекли экспертов из разных сфер, которые за два месяца подготовили больше 500 поправок в документ. Они предложили кардинально изменить подход к управлению водными ресурсами. Однако ощутили некое лобби и нежелание ухода от прежней модели.

"Главные игроки возвращаются к старой системе, они её считают надежной, привычной и не принимают другую. Но она не смогла решить ни одной из водных проблем, я их уже называл. Это большая ошибка, но парламент сделал паузу, будут рассматривать эти вопросы в сентябре. Я, надеюсь, что Казахстан сумеет принять правильное решение, чтобы отреагировать на главную проблему для будущего страны. Нам нужно пойти по новому пути, который уже опробован во всем мире и ничего сложного в этом нет", - заключает Булат Есекин.

В начале года правительство утвердило концепцию развития системы управления водными ресурсами на 2024-2030 годы. А буквально недавно в профильном министерстве отчитались, что намерены построить новые водохранилища и провести реконструкцию уже действующих гидротехнических сооружений. На это предусмотрены миллиарды.

"Мы определили 16 проектов, которые требуют инвестиций в размере 500 млрд тенге", - сообщил заместитель премьер-министра-министр национальной экономики Нурлан Байбазаров.

Для этого власти намерены привлечь льготный заём через Исламский банк развития. Деньги предоставят на долгий срок, но под низкий процент. В правительстве надеются решить накопившиеся проблемы отрасли.