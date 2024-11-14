Казахстан сотворил сенсацию в отборе на футбольном Евро

Юношеская сборная Казахстана до 19 лет стартовала в отборочном раунде чемпионата Европы 2025 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Первым соперником казахстанцев была команда Украины, на которую Александр Кузнецов выставил следующий состав: Мендыгалиев, Саидов, Елемес, Ерлан, Исраилов, Примбердиев, Дуйсенбек, Агиманов, Абил, Серикулы, Багдат.

Игра была равная, но до перерыва Тамерлан Агиманов сумел оформить дубль. Во второй половине украинцы сократили разрыв с пенальти. 2:1 — побеждает Казахстан, который был явным аутсайдером противостояния.

16 ноября казахстанцам будут противостоять Нидерланды.

Отметим, что поединки группы 1 проходят в городе Ассен (Нидерланды). Две лучшие команды каждой группы, а также лучшая команда среди обладателей третьих мест весной присоединятся к Португалии в элитном раунде отбора.