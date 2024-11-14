Казахстан сотворил сенсацию в отборе на футбольном Евро
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Юношеская сборная Казахстана до 19 лет стартовала в отборочном раунде чемпионата Европы 2025 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Первым соперником казахстанцев была команда Украины, на которую Александр Кузнецов выставил следующий состав: Мендыгалиев, Саидов, Елемес, Ерлан, Исраилов, Примбердиев, Дуйсенбек, Агиманов, Абил, Серикулы, Багдат.
Игра была равная, но до перерыва Тамерлан Агиманов сумел оформить дубль. Во второй половине украинцы сократили разрыв с пенальти. 2:1 — побеждает Казахстан, который был явным аутсайдером противостояния.
16 ноября казахстанцам будут противостоять Нидерланды.
Отметим, что поединки группы 1 проходят в городе Ассен (Нидерланды). Две лучшие команды каждой группы, а также лучшая команда среди обладателей третьих мест весной присоединятся к Португалии в элитном раунде отбора.
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