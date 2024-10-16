Казахстан сенсационно выиграл у Шотландии в отборе на Евро по футболу

В заключительном матче отборочного турнира молодежного чемпионата Европы 2025 года сборная Казахстана в Алматы одержала победу над командой Шотландии со счетом 3:2, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Стартовый состав сборной Казахстана выглядел следующим образом: Анарбеков, Кургин, Широбоков, Жумаханов, Касабулат, Калмырза, Айманов, Назымханов, Кенжебек, Абдулла, Свиридов.

Инициативой владели гости, которые были фаворитами, но счет на 30-й минуте открыл Айбар Абдулла. Минимальным перевесом хозяев завершился первый тайм. Во втором тайме Леннон Миллер выровнял положение, затем Дейн Маррей сфолил в штрафной и был удален, а Адильбек Жумаханов с пенальти принес своей команде победу. Ян Труфанов увеличил разрыв, а Жереми Мюллен сократил его — 3:2.

Таким образом, Казахстан набрал девять очков и занял пятое место в группе B, опередив сборную Мальты.