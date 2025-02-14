Женская сборная Казахстана по хоккею провела свой заключительный матч финального этапа турнира Азиады-2025 в Харбине (Китай), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Соперницами казахстанских хоккеисток была команда Южной Кореи. В первом периоде Малика Алдабергенова вывела Казахстан вперед, в третьем отрезке Юлия Буторина сделала счет 2:0, а Дария Молдабай поразила пустые ворота и довела матч до разгрома - 3:0. Тем самым, сборная Казахстана одержала вторую победу кряду и гарантировала себе серебряные награды.

Напомним, что финальный женский турнир по хоккею на Азиаде-2025 проходит по круговой системе. По итогам трех матчей у сборной Казахстана — шесть очков, как и у лидирующей Японии, однако у спортсменок из Страны восходящего солнца одна игра в запасе — позже сегодня они встретятся с Китаем, у которого пока три очка.

В предыдущих матчах медального турнира казахстанки проиграли Южной Корее (0:4), после чего обыграли китайскую команду (2:1).