Казахстан сотворил историю на чемпионате мира по керлингу
Сегодня, 12:42
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Сегодня, 12:42Сегодня, 12:42
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Казахстан вышел в плей-офф чемпионата мира по керлингу среди смешанных команд, который в эти дни проходит в Абердине (Шотландия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
В рамках квалификации наши спортсмены выиграли у Финляндии, Кении, Германии, Уэльса, Украины. Единственное поражение перед заключительным матчем в группе Е нашей сборной нанесла Швейцария.
Сегодня, 17 октября, Казахстан сыграет против Бельгии, после чего будет готовиться к встречам плей-офф.
Страну на ЧМ представляют Абылайхан Жузбай, Тилсимай Аллиярова, Айдос Аллияр, Мерей Тастемир.
Отметим, что ранее сборная Казахстана никогда не преодолевала квалификацию на чемпионате мира среди смешанных команд.
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