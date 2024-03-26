Казахстан солидарен с мировым сообществом в борьбе против терроризма - политолог

Нельзя допустить межнациональной резни и расколов. У террористов нет ни этнических, ни религиозных корней, считает казахстанский политолог Уразгали Сельтеев, передаёт BaigeNews.kz.

"Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" - это большая и ужасная трагедия. Погибли мирные и невинные люди. Выражаю глубокие соболезнования. Уверен, что все казахстанцы скорбят и сочувствуют россиянам. Терактам так же, как и любой войне, нет никакого оправдания. Пандемия коронавируса, российско-украинская война и другие кризисы будто заслонили остальные проблемы, которые десятилетиями доминировали в современном мире. Но террористические организации и сумасшедшие люди никуда не делись, они по-прежнему угрожают всем. Трагедия в "Крокусе" - это свидетельство того, что многие важные и фундаментальные вопросы безопасности упускаются", - написал политолог в телеграм-канале.

Он отметил, что в этой ситуации даже страны, которые Россия объявила недружественными, а также все мировые и западные СМИ абсолютно искренне выразили свои соболезнования и заявили о недопустимости подобных террористических актов против мирных граждан.

"Это очень важное явление с точки зрения глобального понимания того, что вне зависимости от каких-либо конфликтов и противоречий терроризм - это всеобщая угроза и угроза для каждого, от которой никто не застрахован. Главное, чтобы теракты не использовались в качестве политических технологий и решения внутриполитических задач. Вместе с тем, после теракта в "Крокусе" важно не выпустить из виду сопутствующую проблему - необходимость обеспечения защиты граждан из стран Центральной Азии, которые сейчас находятся на территории России. Высока вероятность, что начнётся "охота на ведьм" и на эмоциях в РФ резко возрастёт негативное отношение к людям с азиатской внешностью и мусульманам. Руководство стран Центральной Азии и России эту тему должны держать на контроле, на уровне Советов Безопасности, прямо поднимать в ходе двусторонних переговоров. Нельзя допустить межнациональной резни и расколов. У террористов нет ни этнических, ни религиозных корней - будем надеяться, что это осознают все политические лидеры", - считает Уразгали Сельтеев.

По мнению политолога, бороться с международным терроризмом надо всем миром и сообща.

"Иные подходы не эффективны. Однако должно быть и единое понимание того, какой смысл и интерпретации все вкладывают в понятие "международный терроризм". Казахстан будет бороться именно с этим злом, но при этом никогда не будет участвовать в чужих войнах и чужих геополитических играх. Нам всем стоит отчётливо уяснить, что насилие порождает насилие. В дальнейшем огонь всеобщей войны будет только разжигаться, и этому способствуют абсолютно все, кто берут в руки оружие для продвижения своих интересов", - подытожил он.

22 марта в "Крокус сити холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". В зал ворвались по меньшей мере четверо мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.

Ранее сообщалось о 137 погибших и 154 пострадавших. Спасательная операция на месте теракта завершена, поисковая ещё продолжается. В Москве начали процедуру опознания погибших в теракте.

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура.

ФСБ сообщила о задержании 11 человек, четыре из которых принимали непосредственное участие в теракте. Ведётся дальнейшая работа над выявлением пособнической базы и всех обстоятельств теракта.

Соболезнования в связи с многочисленными жертвами в ходе теракта в Москве выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Для казахстанцев открыта горячая телефонная линия в связи с трагическими событиями в концертном зале "Крокус сити холл".

МИД РК заявил, что информация о наличии граждан Казахстана среди погибших или пострадавших в ходе теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Москве не поступала. Казахстанские студенты, обучающиеся в Москве по программе "Болашак" и "500 ученых", не пострадали в теракте в "Крокус сити холле".