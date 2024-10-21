"Казахстан собрал рекордный урожай": фермерское сообщество обратилось к Главе государства

Главы Ассоциации фермеров Казахстана от имени 60 тыс. членов фермеров, Союза полеводов от имени 15 тыс. членов и Союза картофелеводов и овощеводов от имени 150 крупных хозяйств, Ассоциации Жамбылской области направили письмо на имя Касым-Жомарта Токаева, в котором рассказали о тех успехах, которые аграрии достигли в этом непростом году. Обращение также подписали глава общественного союза министерства сельского хозяйства, видные представители отрасли - Герои труда.

Они поблагодарили президента за те меры, которые правительство приняло для поддержки АПК.

По их словам, в этом году Казахстан собрал более 26 млн тонн зерновых. Это лучший показатель за последние 10 лет.

"При средней урожайности около 16 центнеров с некоторых полей убрано по 40-50 центнеров с гектара. Это лучший результат за последние 10 лет! Но без вашей огромной поддержки и постоянного внимания нам не удалось бы достичь таких результатов. Казахстанскую продукцию высоко ценят и за пределами нашей страны. Но без содействия государства мы бы не смогли достичь такой эффективности", – говорится в документе.

Благодаря удобным условиям лизинга обновление техники стало намного доступнее для сельчан. Только в 2024 году приобретено свыше 20 тыс. новой сельхозтехники. Также аграрии обратили внимание на то, что с декабря текущего года они смогут получить первые средства уже для следующего урожая.

"Еще раз от лица всех казахстанских аграриев позвольте поблагодарить вас за внимание и помощь сельчанам. Мы со своей стороны готовы приложить все усилия, чтобы оправдать ваше доверие и надежды наших соотечественников на качественный урожай и реализовать поставленные задачи на высоком уровне", – подытожили представители сообщества аграриев страны.