Казахстан собирается увеличить экспорт IТ-продуктов до 1 млрд долларов

Казахстан на сегодня входит в число 30-ти самых оцифрованных государств мира и занимает 8-е место по оказываемым онлайн-услугам. В республике планомерно развиваются роботизация и технологии искусственного интеллекта, продолжается цифровая трансформация многих сфер деятельности человека, заявил премьер-министр Олжас Бектенов во время выступления в Правительстве по теме развития IT-отрасли, передаёт BaigeNews.kz.

В стране сформирована и постоянно совершенствуется необходимая законодательная база. Принята Концепция цифровой трансформации, а также созданы благоприятные экономические условия для развития венчурного рынка и стартап-экосистем.

Технопарк Астана-хаб стал реальным инновационным кластером и ключевым партнёром для многих стартапов. На этой площадке успешно работают свыше 1,5 тысяч компаний.

"На прошлой неделе я посетил Астана-хаб, где предметно ознакомился с нашими разработками и стартапами в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий. У нас есть реальные достижения в этих сферах. Мы будем и далее активно поддерживать развитие IT-технологий и услуг. Хочу отметить, что за 5 лет экспорт отечественных IT-услуг увеличился в 20 раз, и по итогам текущего года он превысит 600 млн долларов. Мы должны и далее продолжать поступательную политику развития региональных акселерационных программ и глобальной партнёрской сети в других странах. Глава государства поставил задачу в 2029 году довести вклад цифровых технологий в экономику до 1% и достигнуть не менее 80% доли местного содержания в IТ-услугах. Основными драйверами в достижении данной задачи должны стать IT-хабы и венчурные фонды. Отмечу, что за последние шесть лет объем венчурного финансирования в Казахстане вырос в более чем шесть раз. И для дальнейшего роста мы должны привлекать передовых экспертов в этой отрасли. Для этого нужно дальше развивать образовательные программы, привлекать крупный бизнес и выстроить грамотную цифровую инфраструктуру", - сказал Бектенов.

Наряду с этим Президентом поставлена задача по развитию искусственного интеллекта. Уже активно ведётся работа по

совершенствованию законодательства в данной сфере. В следующем году планируется запуск Центра искусственного интеллекта в Астане, отметил глава кабмина. Министерству цифровизации, по его словам, надо держать этот вопрос на особом контроле. Прорывные проекты E-commerce, BigData, GameDev, Fintech, MedTech и другие имеют высокий экспортный потенциал, их активное развитие должно способствовать росту экспорта IТ-продуктов и услуг к 2026 году до 1 млрд долларов, подчеркнул Олжас Бектенов, поэтому предстоит большая работа по многим направлениям.

"Хочу обратить ваше внимание на следующее. Во-первых. В регионах полноценно не обеспечена цифровая инфраструктура. Акиматы не уделяют должного внимания этим вопросам. Очень важно оказывать финансовую и инфраструктурную поддержку региональным хабам. Поручаю Министерству цифрового развития совместно с акиматами регионов принять меры по развитию Астана-Хаба, поддержке региональных хабов и формированию благоприятных условий для развития экспортно-ориентированных направлений в IT-отрасли. Во-вторых. Подготовка высококвалифицированных специалистов IT-отрасли является приоритетной задачей. Необходимые условия созданы на Астана-Хабе с учётом лучших международных практик. Новый Центр искусственного интеллекта также должен стать точкой притяжения молодых талантов. Поручаю министерствам цифрового развития, науки и высшего образования, просвещения сформировать концепцию дальнейшего развития и обучения в тесном сотрудничестве с Астана-Хаб и региональными хабами. Не надо гнаться за количеством выпускаемых специалистов, а больше уделять внимание качеству их подготовки", - отметил премьер-министр.

Следует постоянно актуализировать подходы повышения цифровых знаний и навыков с учётом, резюмировал Бектенов.

лучших мировых методик.