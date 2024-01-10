Казахстан снял запрет на ввоз и продажу лапши быстрого приготовления

Казахстан снял временный запрет на ввоз и реализацию лапши быстрого приготовления производимой компанией "Ottogi Ramyon Co., Ltd". Об этом сообщил комитет санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения РК, передаёт BaigeNews.kz.

В частности, временный запрет отменён постановлением главного государственного санитарного врача РК от 9 января 2024 года. Основанием для этого стали сведения о проведении соответствующих мероприятий и результатов лабораторных исследований лапши быстрого приготовления, производимой компанией "Ottogi Ramyon Co., Ltd".

Постановление главного санврача Казахстана доведут до сведения уполномоченных органов государств-членов Евразийского экономического союза, а также заинтересованных уполномоченных органов РК, национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен".