Казахстан снял ограничение на вывоз зерна и муки

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Снять ограничения на вывоз зерна и муки и установить квоты на вывоз крупного и мелкого рогатого скота Межведомственной комиссией было решено на очередном заседании 31 августа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

По данным Министерства сельского хозяйства, в Казахстане ожидается хороший урожай зерновых. В этом году планируется собрать более 13 миллионов тонн пшеницы, что превышает прошлогодний урожай на 12 процентов. Для внутреннего потребления требуется порядка 6,5 миллиона тонн.

По итогам всестороннего обсуждения целесообразности снятия количественных ограничений (квот) на вывоз пшеницы и меслина, муки пшеничной с представителями заинтересованных госорганов, НПП РК "Атамекен", Зернового союза, Союза зернопереработчиков, руководителем национального агродвижения Шопан-Ата, а также на основании прогнозных данных МСХ, было решено снять ограничения на вывоз зерна и муки с 10 сентября 2022 года.

Напомним, что данное ограничение было введено приказом Министерства сельского хозяйства с восьмого июля по 30 сентября 2022 года.

Министерству сельского хозяйства поручено вести мониторинг вывоза зерна и проработать вопрос по дальнейшему регулированию экспорта зерна и муки.

Также в ходе заседания было одобрено установление количественного ограничения (квот) на вывоз крупного рогатого и мелкого рогатого скота, за исключением маточного поголовья.

По данным статистики, на первое августа 2022 года численность крупного рогатого скота составляет 9,4 миллиона голов, в том числе — 4,5 миллиона голов коров, приплод составил 3,2 миллиона голов.

Принято решение об установлении квоты на вывоз бычков в размере 60 тысяч голов, или 9 процентов от общего поголовья, а также 120 тысяч голов баранчиков, или 10 процентов от общего поголовья.

Запрет на вывоз крупного рогатого и мелкого рогатого скота действовал с 21 января по 21 июля 2022 года.