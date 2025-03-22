В Мангистауской области установили новый мировой рекорд, связанный с казахской национальной одеждой. В день празднования Наурыза в Актау одновременно собрались более пяти тысяч человек в традиционных костюмах, что позволило Казахстану попасть в Книгу рекордов Гиннесса, передаёт BaigeNews.kz.

Мероприятие "Best Fest Nauryz" стало настоящим праздником культуры и единства. Более 5500 человек, среди которых были работники разных профессий, представители этнических групп, старшее поколение и гости из отдалённых сел, внесли свой вклад в популяризацию культурного наследия. Они с гордостью облачились в национальные костюмы, демонстрируя всему миру красоту и самобытность казахской традиции.

Церемония установления рекорда проходила под пристальным вниманием официальных представителей Книги рекордов Гиннесса, которые прибыли в Актау из Великобритании. На специально подготовленной площадке участники выстроились, а специалисты несколько часов фиксировали и проверяли результаты. В итоге все требования были соблюдены, и Казахстан официально стал обладателем мирового рекорда.

"Мы являемся свидетелями исторического момента. Сегодня мы раскрыли миру глубокую историю и богатое культурное наследие казахского народа. Поздравляю всех наших соотечественников с этим большим успехом!" – отметил аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай.

Официальный представитель Книги рекордов Гиннесса Ричард Стэннинг также восхитился увиденным.

"Сегодня я стал свидетелем того, что казахская страна сильна своими традициями, это народ с высоким духом и вкусом. Мероприятие организовано на очень высоком уровне, и я искренне поздравляю вас с этим историческим событием!", – сказал Стэннинг.

Праздничное настроение царило на всем побережье. В честь Наурыза установили 30 юрт, раскинулись ряды ярмарки ремесел, где можно было попробовать баурсак, кумыс и другие угощения. Прошли национальные игры и соревнования по казахской борьбе, тогызкумалак и асык ату. Гостям представили красочное театрализованное шоу, а кульминацией праздника стал гала-концерт известных казахстанских артистов.