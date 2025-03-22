  • 22 Марта, 14:53
  • BAIGENEWS

Казахстан снова попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря национальной одежде

Новый мировой рекорд регистрировали несколько часов подряд.

Сегодня, 13:49
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акимат Мангистауской области Сегодня, 13:49
Сегодня, 13:49
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Фото: акимат Мангистауской области

В Мангистауской области установили новый мировой рекорд, связанный с казахской национальной одеждой. В день празднования Наурыза в Актау одновременно собрались более пяти тысяч человек в традиционных костюмах, что позволило Казахстану попасть в Книгу рекордов Гиннесса, передаёт BaigeNews.kz.

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