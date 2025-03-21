По прогнозам "Казгидромета", штормовое предупреждение на 22 марта объявлено в Астане, Алматы и 11 областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

22 марта в стране ожидаются осадки в виде дождя и снега, туман, гололёд и порывы ветра до 22 метров в секунду. В некоторых регионах синоптики прогнозируют угрозу подтоплений.

В Астане ночью и утром обещают густой туман, на дорогах — гололедицу.

В Костанайской области продолжается интенсивное таяние снега. Уровень воды в реке Сарыторгай резко поднялся. Если он превысит опасные отметки, возможны подтопления населённых пунктов и дорог. В регионе также ожидаются осадки (снег и дождь), туман, гололёд и порывы ветра до 20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области лед на реках ослабевает, уровень воды продолжает расти. В ближайшие дни возможны разливы и подтопления автодорог.

В Жамбылской области на западе, севере и в горах пройдут дожди, днём возможна гроза. Ветер усилится до 20 метров в секунду.

В Туркестанской области на горных перевалах ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду.

В Ұлытау ночью и утром прогнозируются туман и гололедица, а днём ветер усилится до 18 метров в секунду.

В Алматинской области возможны грозы, а в горах ожидается ветер до 22 метров в секунду. В Конаеве порывы ветра могут достигать той же скорости.

В Карагандинской области ночью и утром на юге пройдут осадки в виде дождя и снега, в северных, южных и восточных районах прогнозируются туман и гололёд. Днём ветер усилится до 20 метров в секунду.

В Жетісу возможно формирование склонового стока, что может привести к разливам рек и подтоплениям. В горах Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин. Выходить на заснеженные склоны в этот период крайне опасно.

В Западно-Казахстанской области, в том числе в Уральске, ночью и утром ожидается густой туман, который ухудшит видимость на дорогах.

В Абайской области прогнозируется усиление ветра до 15–20 метров в секунду.

В Акмолинской области ожидаются снег, туман и гололедица.

В Восточно-Казахстанской области также возможны осадки и усиление ветра.

Казгидромет призывает жителей страны соблюдать осторожность, следить за прогнозами и по возможности отказаться от дальних поездок.