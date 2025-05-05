В Актау состоялся официальный запуск обновлённого завода ТОО "СП Caspi Bitum" — стратегического объекта, критически важного для обеспечения Казахстана собственными дорожными материалами. Модернизация предприятия была проведена по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева и реализована с опережением графика на месяц, передаёт BaigeNews.kz.

Церемонию запуска посетили представители государственных органов, включая акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая, директора департамента транспортировки и переработки нефти Министерства энергетики Даулета Арыкбаева, а также руководство АО "Самұрық-Қазына", АО НК "КазМунайГаз" и китайской компании CITIC Group.

Проект модернизации позволил увеличить переработку нефти на 50% — с 1 до 1,5 млн тонн в год, а выпуск дорожного битума вырос до 750 тыс тонн в год. Это почти полностью покрывает внутреннюю потребность Казахстана в битуме и существенно снижает зависимость от импорта, особенно на фоне реализации крупных инфраструктурных проектов по всей стране.

"Увеличение производства отечественного битума позволит ускорить темпы дорожного строительства, повысить его качество и долговечность, — отметил Даулет Арыкбаев. — Это прямое вложение в развитие логистики и улучшение жизни казахстанцев".

Техническая часть проекта включала установку 40-метровой вакуумной колонны весом 140 тонн, обновление установок ЭЛОУ-АВТ, прокладку тысяч метров трубопроводов и внедрение современных цифровых систем управления.

Запуск модернизированного завода Caspi Bitum — это не просто производственный успех, а важный шаг в укреплении промышленной, транспортной и энергетической независимости Казахстана, демонстрирующий курс на глубокую переработку сырья и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.