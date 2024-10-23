Казахстан сможет торговать с ЕАЭС сельхозпродукцией за счёт складских свидетельств

Мажилис ратифицировал Соглашение о правилах выпуска (выдачи), обращения и погашения в рамках Евразийского экономического союза складских свидетельств на сельскохозяйственную продукцию. Документ подписан Казахстаном, Арменией, Беларусью, Кыргызстаном и Россией 31 июля 2023 года в Москве, передаёт BaigeNews.kz.

Соглашение направлено на развитие сотрудничества в области сельского хозяйства и взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией посредством использования складских свидетельств (бездокументарных не эмиссионных ценных бумаг) в рамках ЕАЭС.

Виды сельхозпродукции, на которые выпускаются складские свидетельства, определяются законодательством стран ЕАЭС. Документы, выпущенные в странах ЕАЭС, включённые в реестры складских свидетельств и соответствующие требованиям соглашения, взаимно признаются этими государствами.

Ратификация соглашения позволит держателям складских свидетельств привлекать дополнительные денежные средства под их залог. А также поспособствует продвижению и использованию казахстанской зерновой расписки, созданию условий для развития электронной торговли.