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Казахстан сможет торговать с ЕАЭС сельхозпродукцией за счёт складских свидетельств

Сегодня, 17:46
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baigenews.kz Сегодня, 17:46
Сегодня, 17:46
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Фото: baigenews.kz

Мажилис ратифицировал Соглашение о правилах выпуска (выдачи), обращения и погашения в рамках Евразийского экономического союза складских свидетельств на сельскохозяйственную продукцию. Документ подписан Казахстаном, Арменией, Беларусью, Кыргызстаном и Россией 31 июля 2023 года в Москве, передаёт BaigeNews.kz.

Соглашение направлено на развитие сотрудничества в области сельского хозяйства и взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией посредством использования складских свидетельств (бездокументарных не эмиссионных ценных бумаг) в рамках ЕАЭС. 

Виды сельхозпродукции, на которые выпускаются складские свидетельства, определяются законодательством стран ЕАЭС. Документы, выпущенные в странах ЕАЭС, включённые в реестры складских свидетельств и соответствующие требованиям соглашения, взаимно признаются этими государствами.

Ратификация соглашения позволит держателям складских свидетельств привлекать дополнительные денежные средства под их залог. А также поспособствует продвижению и использованию казахстанской зерновой расписки, созданию условий для развития электронной торговли.

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