"Казахстан — сердце Евразии". На медиафоруме обсуждают важность международного сотрудничества

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В Астане проходит второй день Центрально-Азиатского медиафорума. В его рамках состоялась панельная сессия "Международные организации — мост сотрудничества", где генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай отметил важность мирного сотрудничества в Центрально-Азиатском регионе, передает BaigeNews.kz.

"Центральная Азия — регион, отличающийся особой общностью его стран в экономическом, социальном, культурном, историческом и даже духовном аспектах. Наша архитектура безопасности развивалась сотни лет, нас связывают также международные организации, как СВМДА, ТЮРКСОЙ, ШОС и другие. Центральная Азия, без преувеличения, центр СВМДА. 60 процентов нашей деятельности сосредоточено на экономическом развитии, что очень важно для этого региона. Это и логистические пути между странами, и зелёная экономика, и продовольственная безопасность, и вопросы миграции населения", — отметил он в своем выступлении.

Спикер добавил, что есть проблемы, которые невозможно решить без сотрудничества между странами. А сотрудничество возможно только в условиях мира и стабильности в регионе.

Генеральный секретарь Организации Тюркских Государств Кубанычбек Омуралиев рассказал о некоторых аспектах работы организации.

"Наши страны являются не только партнёрами в сфере энергетики, но и в обеспечении мира. Страны-участницы, наблюдатели в тесной консультации политической обстановки. Мы живём в веке информатизации, поэтому нужно признавать важность СМИ, особенно современных СМИ. Мы совместно работаем над созданием новостных СМИ, международного ежегодного медиафорума. Необходимо информировать общественность о деятельности тюркских государств. Конечно, нам предстоит огромная работа. Уже есть достижения, которые были представлены в рамках этого саммита. И это время фундаментальных политических трансформаций", — считает генеральный секретарь.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев начал своё выступление со слов благодарности в адрес главы государства Касым-Жомарта Токаева и организаторов форума.

"Казахстан является сердцем Евразии, центром новых идей. Мы видим, что в стране есть новое политическое виденье. Должен отметить, что Казахстан — одна из передовых стран Центральной Азии. Мы должны помнить свою историю, тех личностей, кто внёс вклад в обретение независимости. Казахстан сегодня — образец трендов в Средней Азии. И участвуя в этом форуме, мы должны обсуждать демократические принципы. В Центральной Азии слово является великим. Мы должны уважать свои традиции. Каждое слово должно обозначать объединение народов", — резюмировал он.

Экс-президент Монголии Намбарын Энхбаяр считает, что цель форума состоит как раз в том, чтобы строить медиамосты, наводить их между странами и людьми.