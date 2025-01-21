Мужская сборная Казахстана по хоккею провела заключительный матч на Универсиаде-2025 в Турине (Италия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстан в матче за пятое место сыграл со сборной Чехии и одержал уверенную победу со счетом 5:2. В составе сборной Казахстана шайбы забросили Олег Бойко (22-я минута), Бейбарыс Оразов (31-я), Денис Чапоров (44-я) и Семен Симонов (54-я и 55-я). У чехов отличились Джошуа-Джеймс Маха (27-я) и Йозеф Хасман (33-я).

Таким образом, по итогам турнира сборная Казахстана заняла пятое место. Напомним, на групповом этапе казахстанские хоккеисты разгромили сборные Швеции (9:2) и Южной Кореи (7:1) и проиграли Канаде (3:4 по буллитам) и Чехии (1:3), а в четвертьфинале потерпели поражение от сборной Словакии (1:2).