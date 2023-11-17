Казахстан - Сан-Марино: как добраться на матч и где смотреть онлайн трансляцию

В акимате Астаны рассказали как болельщики могут добраться до стадиона и где можно посмотреть онлайн трансляцию матча Казахстан - Сан-Марино, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

17 ноября в 21.00 часов по времени Астаны в столичном Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова состоится прямая трансляция матча отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу, в котором сборная Казахстана примет команду Сан-Марино

Трансляция будет вестись в прямом эфире телеканала Казспорт. Вход во Дворец единоборств им. Ж. Ушкемпирова свободный.

Напомним, для удобства болельщиков и с целью минимизации заторов с пяти перехватывающих парковок в 19:30 часов будут организованы специальные шаттл-автобусы с обратным вывозом:

- парковка "Столичный цирк";

- парковка СК "Казахстан";

- парковка Мечеть "Әзірет Сұлтан";

- парковка Мечеть "Әбу Насыр Әл-Фараби" (Нұр-Астана);

- парковка Дворец "Жастар".

После окончания игры болельщики смогут уехать на дополнительных городских и пригородных маршрутах: №№10, 12, 21, 26, 27, 28, 37, 40, 49, 51, 53, 60 и 303, которые будут ожидать на остановках по проспекту Кабанбай батыра.