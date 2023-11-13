Казахстан - Сан-Марино: дополнительные автобусы запустят в Астане после матча

В пятницу после футбольного матча Казахстан - Сан-Марино будет запущен дополнительный общественный транспорт, а также будут организованы специальные шаттл-автобусы с обратным вывозом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО" City Transportation Systems".

Матч между сборной Казахстана и Сан-Марино состоится уже в эту пятницу, 17 ноября на стадионе "Астана Арена" в рамках квалификации Чемпионата Европы 2024 года.

Начало – 21:00 ч. Для удобства болельщиков и с целью минимизации заторов, с 5-ти перехватывающих парковок в 19:30 ч. будут организованы специальные шаттл-автобусы с обратным вывозом:

- парковка "Столичный цирк";

- парковка СК "Казахстан";

- парковка Мечеть "Әзірет Сұлтан";

- парковка Мечеть "Әбу Насыр Әл-Фараби" (Нұр-Астана);

- парковка Дворец "Жастар".

После окончания игры болельщики футбола, также могут уехать на дополнительных городских и пригородных маршрутах: №№10, 12, 21, 26, 27, 28, 37, 40, 49, 51, 53, 60 и 303, которые будут ожидать на остановках по проспекту Кабанбай батыра.