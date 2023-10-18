Казахстан - самый крупный партнёр проекта "Один пояс, один путь" в ЦА – российский эксперт

Казахстан остаётся самым крупным партнёром Китая и его инициативы "Один пояс, один путь" в Центральной Азии, считает эксперт Центра евразийских исследований Томского государственного университета Артём Данков. Российский политолог отметил ключевые моменты из выступления президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на Третьем международном форуме "Один пояс, один путь" в Пекине и оценил перспективы казахстанско-китайского партнёрства в глобальном инфраструктурном проекте, передаёт BaigeNews.kz.

По словам Данкова, проведение очередного третьего по сч`ту форума "Один пояс, один путь" – это показатель сохраняющегося интереса к китайской инициативе, которой в этом году исполняется 10 лет.

"Для Китая по-прежнему важно продвижение экономических интересов за рубежом, сотрудничество в области логистики, транзитных коридоров, инвестиций. Для стран-участников инициативы - это возможность получить помощь и поддержку для реализации своих проектов. Задача форума – обсудить точки соприкосновения, потому что интересы не у всех совпадают, есть различия в позициях и необходимо понять, где можно взаимовыгодно сотрудничать. Интерес простой: Китаю нужно дальше как минимум не уменьшать объём зарубежных инвестиций, чтобы экономика продолжала расти, а странам, которые в инициативу вовлечены, нужно показывать и доказывать, что инициатива им нужна, что они могут представить взаимовыгодные проекты и варианты сотрудничества между странами", - говорит о задачах форума эксперт.

Данков отметил, что инициатива "Пути и пояса" многогранна, имея как сухопутный "Экономический пояс Шелкового пути", так и морской путь через страны Юго-Восточной и Южной Азии, Ближнего Востока. Казахстан играет ключевую роль в этих транспортных коридорах, говорит эксперт. В то же время инфраструктурный проект Китая принёс Казахстану ресурсы в виде инвестиций и расширение транзитных возможностей страны.

"У Казахстана есть транзитный потенциал. Казахстан старается искать варианты, чтобы этот транзитный потенциал из Европы в Азию, из Азии в Европу, с Севера на Юг, с Юга на Север использовать. Сотрудничество в плане формирования транспортных коридоров, строительства дорог, расширения пограничных переходов, логистики, организации логистических центров, чтобы товары из Китая двигались в Европу и ЕАЭС, в частности в Россию, и в обратную сторону - это главное, что Казахстан смог получить, - говорит Артём Данков. - Для Китая были выгодны инвестиции. Казахстан из стран Центральной Азии – наиболее крупный партнёр инициативы и наиболее крупный партнёр Китая с точки зрения объёма инвестиций и реализованных проектов. Не все проекты удалось реализовать, но даже то, что было реализовано, важно для Казахстана и для Китая".

Результаты, которые есть от сотрудничества Казахстана и Китая, впечатляют, особенно в контексте транзита, считает Данков. Президент Токаев в выступлении на форуме отметил, что сейчас около 85 процентов всех наземных транзитных перевозок из Китая в Европу приходится на Казахстан. По словам Данкова, казахстанский лидер подчёркивает ключевую роль флагманского проекта – Транскаспийского международного транспортного маршрута, который сейчас не основной, но для Казахстана потенциально важный.

"Существующая инфраструктура большая, она полностью не загружена. Порты Актау, Курык ещё не полностью загрузили свои действующие мощности, но в перспективе надо понимать, кто будет поставлять свои товары, как это будет делаться, и, безусловно, под новые задачи нужно и существующую инфраструктуру расширить. Потенциал грузооборота там более 20 миллионов тонн, в реальности отгружается меньше 10 миллионов тонн. Нужно понимать, как загрузить эти мощности. Прежде всего, понятное дело, это транзитные грузы из Китая в Европу, чтобы они пошли не только по маршруту Китай - Казахстан - Россия, но и по Транскаспийскому маршруту", - поясняет Данков.

Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином подчеркнул положительную динамику развития казахско-китайских отношений, называя грядущий этап сотрудничества новым "золотым 30-летием". Президент Казахстана отметил, что сегодня страны совместно реализуют 52 проекта с объёмом инвестиций в 21 миллиард долларов. Данков считает, что новый этап "30 золотых лет" казахстанско-китайского партнёрства зависит от адаптации экономик стран к меняющимся условиям.

"Если говорить о предыдущих 30-ти годах сотрудничества – это большой путь, за это время Казахстан стал ключевым партнёром Китая в Центральной Азии, об этом говорит статистика инвестиций, торговли, транзита. Сейчас ситуация в мире меняется: экономика замедляется, логистика в Евразии перестраивается из-за международных кризисов на постсоветском пространстве и на Ближнем Востоке. Важно, чтобы и Казахстан, и Китай нашли силы и проекты, чтобы сотрудничество продолжалось в новых условиях. То, о чём президент Казахстана говорил в своём обращении к народу: чтобы экономика эффективно работала в новых условиях, когда каждый потраченный рубль, доллар, юань или тенге находил реальный результат", - отмечает Данков.

По мнению эксперта, у Казахстана есть несколько перспективных направлений для расширения возможностей "Пути и пояса".

"Первое – развитие транзитного потенциала с точки зрения диверсификации логистики. Казахстан постоянно об этом заявляет, что есть направление через Россию, есть направление на юг – коридор Север - Юг через Туркменистан в Иран на Ближний Восток, и есть направление на запад через Каспийское море – это одно из перспективных направлений, которое Казахстан будет стараться продвигать. Диверсификация транзитного потенциала, в первую очередь с помощью западного коридора через Каспийское море – это расширение и модернизация портовой инфраструктуры, строительство терминалов для обработки большего количества грузов, чтобы они потом шли на юг в Иран, Азербайджан", - говорит эксперт.

По словам Артёма Данкова, важными направлениями партнёрства для обеих стран является создание совместных цепочек и предприятий обрабатывающей промышленности внутри страны и расширение экспорта из Казахстана в Китай как сырья, так и готовой продукции.