Казахстан с "многовекторной" внешней политикой привлекателен для запада – немецкие СМИ

Немецкое издание Berliner Zeitung опубликовало большую статью о Казахстане, в которой рассказывается об итогах саммита ШОС и внешней политике страны, передаёт BaigeNews.kz.

В начале июля на 24-м саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в столице Казахстана Астане: Президент Касым-Жомарт Токаев приветствует своих гостей прямо и с мягкой улыбкой. За исключением премьер-министра Индии Нарендры Моди (что вызывает некие дискуссии внутри страны), во Дворце независимости столицы Казахстана собрались главы всех государств ШОС, а также так называемые партнёры по диалогу и наблюдатели ШОС. Они представляют более 40% населения мира.

Когда президент России Владимир Путин пожимает руку своему казахскому соседу, на мгновение кажется, что хозяин пожимает его руку крепче, даже чуть дольше, чем того требует протокол. Возможно, это всего лишь моё воображение, но отношения между Москвой и Астаной по сей день остаются "особыми". Россия является воротами Казахстана во внешний мир: благодаря низким торговым барьерам, страна, не имеющая выхода к морю, получает доступ к глобальным рынкам. Этому способствуют тесные связи между политическими элитами и сохраняющееся значение русского языка как второго официального и лингва франка.

ШОС была основана в Китае в 2001 году и служит обмену и сотрудничеству ее членов по вопросам безопасности, экономики и торговли. Помимо Китайской Народной Республики и Казахстана, членами организации являются Индия, Иран, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан, а совсем недавно к ней присоединилась Беларусь − единственная полностью европейская страна. Ещё 14 стран, включая Турцию, являются партнёрами по диалогу; Афганистан и Монголия имеют статус наблюдателей.

В начале 2022 года Казахстан потрясли внутриполитические волнения, которые поставили под сомнение стабильный и относительно либеральный имидж этой центральноазиатской страны. На Западе Токаева обвиняли в авторитарном правлении. Одним из решающих факторов стала его просьба о вводе российских войск. Однако это соответствовало договорённостям Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). На тот момент, помимо России и Казахстана, в их число входили Беларусь, Армения, Киргизия и Таджикистан. Как и НАТО, ОДКБ основано на обязанности оказания помощи и в случае иностранной агрессии они гарантируют взаимную поддержку.

Президент Токаев назвал жестокие протесты "попыткой государственного переворота", "группы вооружённых боевиков" ждали своего часа и "перешли к действиям". Находящийся в изгнании казахский олигарх Мухтар Аблязов немедленно выступил из Парижа, заявив, что он был инициатором беспорядков. По словам Аблязова, Запад должен "отнять Казахстан у России" и ввести санкции. Это напоминало сценарий различных цветных революций, потрясших Украину, Грузию и Кыргызстан в предыдущие десятилетия.

Однако версия о том, что демократические массы восстали против автократического правительства, не возобладала. Местные журналисты сообщают, что это был переворот, организованный старыми силами вокруг бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Обычно на эту тему царит молчание. Тем более что рост городских центров налицо. Новые здания и небоскрёбы, торговые центры и пентхаусы недавно построенной столицы Астаны возвышаются над ландшафтом, по которому не так давно ходили кочевники со стадами верблюдов и овец.

Между тем, Казахстан позиционирует себя как развивающаяся средняя держава со своей собственной геостратегией. Целью является − превратить крупнейшую в мире страну, не имеющую выхода к морю, в защитника интересов таких стран. Девятая по величине страна в мире уже давно считается развивающейся средней державой, а теперь эту цель поставило перед собой и правительство Казахстана. Ситуация между Россией и Китаем характеризует его внешнеполитическое самовосприятие, как и богатство ресурсов, сопровождаемое проекциями силы других стран.

Китай поддерживает планируемое вступление Казахстана в группу БРИКС. Это подчеркнул председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Астану. Помимо Китая и Индии, в группу БРИКС, которая теперь работает под названием БРИКС+, также входят Россия, Бразилия и Южная Африка, а также Египет, Эфиопия, Иран и Объединённые Арабские Эмираты.

Чтобы отдать должное Казахстану, достаточно взглянуть на размеры и расположение страны. Страна занимает особое положение в Центральной Азии. Она граничит с Россией на протяжении более 7500 километров, а длина границы с Китайской Народной Республикой составляет около 1800 километров. И для Пекина, и для Москвы Казахстан имеет огромное стратегическое значение – особенно с началом украинской войны: прежде всего, как поставщик сырья, но также как рынок сбыта и транспортный коридор. Казахстан обладает огромными запасами нефти и газа. По данным Всемирного банка, существует более 5000 неразведанных месторождений на сумму 46 триллионов долларов. Казахстан занимает первое место в мире по добыче вольфрама, титана и олова.

Из-за войны в Украине Казахстан получает выгоду как новый поставщик энергии, не в последнюю очередь для Запада. Заместитель министра иностранных дел Роман Василенко объясняет основы геополитической и энергетической политики. Проще говоря: именно из-за доминирования Китая и России, Астана продвигает контакты с Западом, особенно в сырьевом секторе.

Центральную роль также играет проект китайского Шёлкового пути, особенно "Срединный коридор", который соединяет Юго-Восточную Азию и Китай с Европой через Казахстан, Каспийское море и Южный Кавказ. Стратегическая концепция "Срединного коридора", не пересекающего территорию России, призвана положительно повлиять на евразийские связи и стабильность.

С точки зрения Китая, важную роль играет этническое родство мусульманских тюркских народов − казахов и уйгуров. Территория расселения уйгуров начинается к востоку от китайской границы; проживающее там население подвергается массовой синизации. Этнические аспекты актуальны и для Москвы, но в другом месте. Автономная республика Татарстан, жители которой также принадлежат к тюркоязычной этнической семье, начинается всего в нескольких километрах от казахской границы на западе.

Внешнеполитический подход Казахстана можно охарактеризовать как "многовекторность": прагматичные отношения с альянсами и союзниками в сочетании с целью активного формирования политических событий на международной арене без ущерба для независимого профиля и самостоятельных геополитических интересов.

Подобную политику можно рассматривать как контрпредложение немецкой или европейской "ориентированной на ценности" внешней политике. Однако это не должно быть основанием для того, чтобы не уделять Центрально-Азиатскому региону, в частности Казахстану, того внимания, которое целесообразно в наших собственных интересах. Центр Евразии превращается в мировой центр силы, в котором, как в увеличительном стекле, концентрируются новые оси силы, а также новое соперничество.