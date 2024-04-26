Казахстан, Россия и Китай создают новый транспортный хаб

АО "НК "ҚТЖ", АО "Славтранс-Сервис" (РФ) и китайская компания Xian Free Trade Port Construction and Operation Co.,Ltd дали старт строительству нового транспортно-логистического центра CRK Terminal на станции Селятино (Московская область, РФ), передаёт BaigeNews.kz.

В рамках торжественного запуска строительства состоялась отправка контейнерного поезда "HUB to HUB" со станции Селятино в Сиань, состоящего из 53 контейнеров.

"Ключевой логистический узел призван развивать прямое транспортное сообщение между казахстанско-китайским терминалом в Сиань (КНР), Россией и другими странами. Реализация проекта даст ряд преимуществ по перевалке и обработке грузов, в том числе для казахстанских грузоотправителей, положительно отразится на сроках доставки, будет способствовать среднесрочному и долгосрочному планированию контейнерных перевозок. Совместное предприятие позволит максимально задействовать потенциал участников проекта и расширит спектр оказываемых услуг по логистике и терминальной деятельности", - сообщили в компании КТЖ.