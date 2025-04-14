Комитет по международным делам Жогорку Кенеша одобрил в трёх чтениях законопроект, предусматривающий возвращение четырёх пансионатов в собственность Кыргызстана в случае невыполнения условий соглашения с Казахстаном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kaktus Media.

Заместитель министра экономики и коммерции Искендер Асылкулов напомнил, что соглашение о передаче четырёх объектов казахстанской стороне заключено в 2006 году. Оно предусматривало модернизацию следующих пансионатов:

Спортивно-оздоровительный центр "Олимп" (13,7 га, село Корумду),

Дом отдыха "Самал" (9,2 га, посёлок Бостери),

Санаторий "Казахстан" (16,85 га, Чолпон-Ата),

Спортивно-оздоровительный лагерь "Университет" (17 га, посёлок Бостери).

Однако в первоначальном соглашении не были детально прописаны требования к выполнению обязательств и ответственность казахстанской стороны.

В 2009 году Кыргызстан дополнительно передал Казахстану в аренду на 49 лет земельные участки, на которых расположены эти объекты.

Позже, в 2023 году, стороны пересмотрели условия, а в декабре 2024 года подписан протокол, вносящий изменения в соглашение. Согласно обновлённому документу, Казахстан обязуется завершить реконструкцию всех объектов к 31 декабря 2029 года.

Согласно новым условиям:

Санаторий "Казахстан" должен быть преобразован в четырёхзвёздочный отель;

"Университет" и "Самал" — в трёхзвёздочные отели;

Центр "Олимп" — в полноценную спортивную базу.

Если в течение пяти лет эти требования не будут выполнены, объекты без компенсации затрат перейдут обратно в собственность Кыргызстана, подчеркнул Искендер Асылкулов.