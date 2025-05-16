Министерство энергетики Республики Казахстан сообщает о реализации масштабных инвестиционных проектов в сфере нефтегазохимии на общую сумму свыше 15 миллиардов долларов США. Эти инициативы направлены на индустриально-инновационное развитие страны, создание новых производств и укрепление конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках, передаёт BaigeNews.kz.

Одним из ключевых достижений в этой области стал запуск завода по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн в год, реализованного ТОО "KPI". Предприятие начало работу в 2022 году, и по итогам 2024 года выпустило порядка 250 тысяч тонн продукции. Этот проект стал важным этапом на пути снижения импортозависимости и увеличения экспортного потенциала.

В активной фазе реализации находится и другой стратегический проект — завод по производству полиэтилена мощностью 1,25 миллиона тонн в год. В настоящее время завершена разработка проектно-сметной документации и начаты первоочередные строительно-монтажные работы.

Также на различных стадиях подготовки находятся перспективные проекты по выпуску бутадиена, карбамида, полиэтилентерефталата и алкилата.

По данным Министерства энергетики, реализация этих проектов позволит создать около 3,5 тысяч постоянных и 16 тысяч временных рабочих мест, что окажет значительное влияние на развитие региональной экономики и повышение уровня занятости населения.