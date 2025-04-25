Искусственный интеллект уже перестал быть технологией будущего – он трансформирует экономику, госуправление и образование прямо сейчас. В Казахстане началась масштабная работа по формированию устойчивой экосистемы ИИ: утверждена Концепция развития на 2024-2029 годы, создан отдельный Комитет по искусственному интеллекту, закон об искусственном интеллекте в Казахстане находится на финишной прямой. Корреспондент BaigeNews.kz выяснила, что предлагает новый законопроект.

Как рассказала депутат Мажилиса Екатерина Смышляева, инициаторами закона об искусственном интеллекте выступили сами депутаты, однако работа велась в тесной связке с профильным регулятором – Министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности. В законопроекте предлагается установить базовые принципы регулирования ИИ, не ограничивая при этом его развитие, а наоборот – создавая условия для привлечения инвестиций и технологического роста.

Почему нужен закон?

Мир стоит на пороге новой технологической эры, и искусственный интеллект уже становится ключевым драйвером роста экономики. По оценкам международных консалтинговых агентств, к 2030 году инвестиции в эту сферу могут достичь 13 триллионов долларов. Однако бурное развитие технологии невозможно без юридической определённости. Как подчеркнула Смышляева, инвесторы не пойдут в юрисдикцию, где отсутствует правовая база.

"Этим законом мы не должны ограничивать развитие технологии, мы должны ее сопровождать. Вместе с тем должны все-таки обозначить какой-то правовой коридор, в рамках которого этой технологии следует развиваться. С чем это связано? С одной стороны, это связано, как это ни странно, с ее развитием. Потому что без минимального правового регулирования развитие технологий тоже невозможно. Потому что эта технология требуют крупных инвестиций, но ни один инвестор не придет в ту юрисдикцию, где непонятно, каким образом выстроено законодательство. Мы этим законом не должны ограничивать развитие технологии, мы должны её сопровождать", – подчеркнула депутат.

В качестве примера она напомнила о ситуации с майнингом в 2017-2019 годах, когда отсутствие регулирования привело к неконтролируемому подключению оборудования, а затем – к вынужденным жёстким мерам со стороны государства. Таких ошибок в случае с ИИ власти хотят избежать.

Что предлагает закон?

Проект закона не копирует зарубежные модели, но учитывает международный опыт, в частности – законодательство Европейского союза.

"Нужно отметить, что сегодня в разных юрисдикциях мира к регулированию искусственного интеллекта относятся весьма осторожно. Большая часть стран предпочитает вообще не принимать никаких законодательных актов, а отдать эту отрасль на саморегулирование. Некоторые страны применяют точечные изменения в отраслевые законы, например, по защите данных или интеллектуальной собственности. Ряд стран принимают документы комплаенса, которые какие-то очень абстрактные рамки регулирования той или иной темы. Тем не менее, у нас есть уже прецедент в мире, это акт Европейского Союза, который регулирует искусственный интеллект, и принят как отдельный законодательный акт. Первыми мы уже не будем. Как бы это печально ни звучало. Хотя в этой отрасли сейчас никто никуда не спешит. И никто ничего не хочет подписывать в плане международных документов по той простой причине, что это ограничит развитие", - сказала Смышялева.

Документ предлагает создать национальную платформу искусственного интеллекта, ввести классификацию систем по уровням риска и установить принципы безопасного и этичного использования ИИ.

Законопроект предлагает введение классификации систем ИИ по уровням риска - минимального, среднего и высокого.

Планируется полностью запретить на территории Казахстана автономные системы ИИ, то есть те, которые принимают решения без возможности вмешательства человека.

Будет создана Национальная платформа ИИ.

Законопроект устанавливает требования к владельцам и разработчикам ИИ о необходимости предупреждать пользователей о том, что они взаимодействуют с ИИ.

Вводятся строгие ограничения на использование ИИ для оценки людей по социальным, биометрическим и поведенческим характеристикам, а также запреты на создание и использование ИИ, способного манипулировать поведением человека

Саморегулирование – в приоритете

Депутат отметила, что в отличие от многих стран, Казахстан не планирует передавать всё регулирование исключительно на уровень бизнеса, как это делают некоторые западные государства. Вместе с тем корпоративные кодексы и стандарты будут учитываться при разработке конкретных требований.

"Многие корпоративные акты по регулированию ИИ сегодня сильнее, чем законы некоторых стран", – заявила Смышляева.

Государственная политика в сфере ИИ и данных закреплена за правительством. Реализацией займётся Комитет искусственного интеллекта при Министерстве цифрового развития, а оператором национальной платформы станет уполномоченный орган, ответственный за координацию работы с разработчиками и пользователями ИИ-систем.

Контроль за соблюдением норм останется за правоохранительными и надзорными органами, которым предстоит следить за защитой цифрового следа и прав граждан.

Уже утверждена концепция развития искусственного интеллекта, следующим шагом станет разработка среднесрочной стратегии.

Также при главе государства создан совет по ИИ, в состав которого вошли ученые с мировым именем, включая профессоров MIT и других ведущих университетов. Они консультируют казахстанскую сторону по вопросам совершенствования государственной политики в этой сфере.

ИИ как драйвер будущего

По словам первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Каныша Тулеушина, законопроект должен сформировать базу для безопасного и этичного внедрения ИИ в самые разные сферы – от промышленности до медицины.

Министерство делает ставку на собственные вычислительные мощности. Уже получены графические ускорители Nvidia L40s, а Казахстан подал заявку на официальную лицензию от Nvidia. Эти ресурсы будут в основе Национальной платформы искусственного интеллекта. В рамках платформы уже разработаны 11 ИИ-прототипов для госсектора – от помощи в получении услуг до оптимизации работы госорганов.

Также был презентован флагманский проект – казахстанская языковая модель KazLLM. Обученная на 148 миллиардах токенов, она доступна в открытом доступе и уже используется в образовательных и технологических стартапах. Модель создана на четырех языках – казахском, русском, английском и турецком – и имеет две версии: на 8 и 70 миллиардов параметров.

Миллион казахстанцев обучат ИИ

За ближайшие пять лет Министерство цифрового развития планирует обучить навыкам работы с ИИ 1 миллион человек: школьников, студентов, предпринимателей, госслужащих и всех желающих. Для этого уже работают проекты Tomorrow School и TUMO для детей и подростков, AI Qyzmet – для госслужащих, а также акселерационные программы и онлайн-курсы.

Обучать будут в Международном центре искусственного интеллекта Аlem.ai, который откроется уже в сентябре в Астане. Он разместится в здании бывшего музея "Экспо", где сейчас ведутся ремонтные работы. Это будет не просто здание, а цифровой кластер нового поколения.

Первый этаж станет общественным пространством, где 24/7 будут демонстрироваться лучшие казахстанские решения в области ИИ.

Этажи со второго по пятый отданы под образовательные программы для школьников и студентов. Шестой этаж станет AI-кампусом, где будут отбираться лучшие идеи и получать поддержку от Astana Hub. 7 этаж будет занят научным центром исследований и разработок. На 8 этаже расположится ситуационный центр для аналитики и цифровых решений в госуправлении AI Government,.

Министерство также ведет переговоры о сотрудничестве с такими компаниями, как Telegram, TON, Tether, Indrive и Google.

Что нужно доработать

В НИТ отмечают, что для полноценной реализации закона необходимо разработать подзаконные акты. В частности – методики оценки рисков ИИ-систем, классификации по угрозам, а также механизмы сертификации и независимого аудита.

Он также предложил ввести институциональные и технические меры для защиты персональных данных, включая регулярный аудит алгоритмов, внедрение стандартов справедливости (fairness-aware AI) и создание процедур обжалования решений, принятых ИИ.

Особое внимание предлагается уделить национальным языковым моделям – от стандартов обработки лингвистических данных до поддержки казахстанских разработчиков.

В завершение стоит отметить, что Казахстан делает уверенные шаги к технологическому суверенитету. Сильная регуляторная база, масштабные образовательные программы и собственные ИИ-решения позволят стране не только не отстать от глобальной гонки, но и предложить свои продукты на международной арене.