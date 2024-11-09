Казахстан "разнес" Китай на чемпионате Азии по хоккею

Сборная Казахстана одержала крупную победу над командой Китая на чемпионате Азии-2024 по хоккею, который проходит в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Матч завершился победой Казахстана со счетом 6:1.

В составе сборной Казахстана шайбы забросили Дмитрий Бреус (17-я, 51-я и 57-я минуты), Андрей Буяльский (31-я), Дмитрий Гренц (45-я) и Евгений Королинский (46-я); у китайцев отличился Чжэн Минцзюй (27-я).

Напомним, сборная Казахстана стартовала на домашнем турнире неудачно, неожиданно проиграв сборной Южной Кореи со счетом 1:4.

В заключительном матче группового этапа казахстанские хоккеисты сыграют против сборной Японии — этот матч состоится 9 ноября.

Стоит отметить, что японцы одержали две победы в двух матчах, победив Китай (4:1) и Южную Корею (5:2).