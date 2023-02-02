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Казахстан разгромно выиграл юниорский чемпионат мира по хоккею
Женская сборная Казахстана до 18 лет стала чемпионом мира во втором дивизионе группы B, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В заключительном матче турнира казахстанские хоккеистки разгромили сборную Исландии — 7:0. Шайбы забросили София Зубкова (16-я, 19-я и 37-я минуты), Мадианна Нусупова (22-я), Анастасия Филимонова (28-я) и София Раковская (34-я и 58-я).
Также женская сборная Казахстана одержала ещё четыре победы на юниорском чемпионате мира: она победила Болгарию (8:1), Новую Зеландию (7:1), Бельгию (5:3) и Эстонию (8:0).
Итоговая турнирная таблица группы В второго дивизиона выглядит так: Казахстан — 15 очков, Бельгия — 11 очков, Исландия — девять очков, Новая Зеландия — шесть очков, Болгария — четыре очка, Эстония — 0 очков.
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