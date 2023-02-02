Казахстан разгромно выиграл юниорский чемпионат мира по хоккею

Фото: instagram.com/kazakhstanhockey

Женская сборная Казахстана до 18 лет стала чемпионом мира во втором дивизионе группы B, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В заключительном матче турнира казахстанские хоккеистки разгромили сборную Исландии — 7:0. Шайбы забросили София Зубкова (16-я, 19-я и 37-я минуты), Мадианна Нусупова (22-я), Анастасия Филимонова (28-я) и София Раковская (34-я и 58-я).

Также женская сборная Казахстана одержала ещё четыре победы на юниорском чемпионате мира: она победила Болгарию (8:1), Новую Зеландию (7:1), Бельгию (5:3) и Эстонию (8:0).

Итоговая турнирная таблица группы В второго дивизиона выглядит так: Казахстан — 15 очков, Бельгия — 11 очков, Исландия — девять очков, Новая Зеландия — шесть очков, Болгария — четыре очка, Эстония — 0 очков.