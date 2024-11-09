Казахстан разгромил Японию и выиграл чемпионат Азии по хоккею

Сборная Казахстана провела заключительный матч на чемпионате Азии-2024 по хоккею, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В последнем матче на турнире казахстанские хоккеисты встретились с командой Японии и победили ее со счетом 5:1. Дубль в составе сборной Казахстана оформил Евгений Рымарев (8-я и 28-я минуты), еще по одной шайбе забросили Егор Наместников (30-я), Владимир Гребенщиков (45-я) и Евгений Королинский (59-я); у японцев отличился Таига Ирикура (43-я).

Таким образом, сборная Казахстана набрала шесть очков в трех матчах и стала победителем чемпионата Азии. Сборная Японии также закончила выступление на турнире с шестью очками, но определяющим показателем в соперничестве с Казахстаном стала личная встреча. Ниже в турнирной таблице расположились Южная Корея — четыре очка — и Китай — два очка.