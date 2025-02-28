У мужской сборной Казахстана по боксу будет внушительное представительство в полуфинале турнира "Странджа" в Софии (Болгария), который также называют малым чемпионатом мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

За выход в финал у Казахстана сразятся 18 боксеров.

По количеству полуфиналистов мужская сборная Казахстана существенно опережает своего ближайшего конкурента — команду Узбекистана, которая делегирует в полуфинал лишь восемь боксеров. Третье место занимает Болгария — пять спортсменов. По четыре боксера отправят биться за финал Ирландия и Азербайджан. Всего по два представителя в полуфинале будет у Косово, Англии и Грузии, а по одному боксеру — у Франции, Италии, Турции, Австрии, Израиля, Китая и Греции.