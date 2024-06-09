Казахстан разгромил Францию и выиграл "бронзу" Евро-2024
Сегодня, 16:11
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Сегодня, 16:11Сегодня, 16:11
121Фото: sports.kz
Сборная Казахстана сыграла с командой Франции в матче за бронзовые медали чемпионата Европы по мини-футболу среди любителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
По итогам поединка казахстанцы одержали уверенную победу со счетом 7:2, заняв третье место на турнире.
Ранее казахстанцы заняли первое место на групповом этапе, затем победили соперников из Словении и Азербайджана, а в матче за выход в финал по пенальти уступили действующему чемпиону Румынии.
Турнир проходил в Боснии и Герцеговине, лучшим вратарем на нём признан казахстанец Александр Рушинас.
Отметим, что тренером Казахстана является Павел Таку.
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