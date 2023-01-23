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Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов Сегодня, 17:44
75
Сегодня, 17:44
75

Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новый закон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Федеральным Советом Швейцарской Конфедерации по взаимному признанию пробирного клейма на изделиях из драгоценных металлов", - говорится в официальном сообщении.

Текст Закона публикуется в печати.

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#закон #Акорда
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:44
75
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