Токаев подписал закон о регулировании деятельности МЦПК "Центральная Азия"
Центр промышленной кооперации появится на границе Казахстана и Узбекистана.
Сегодня, 18:52
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Сегодня, 18:52Сегодня, 18:52
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Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о регулировании деятельности Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия", передаёт BaigeNews.kz.