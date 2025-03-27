  • 27 Марта, 20:50
  • BAIGENEWS

Токаев подписал закон о регулировании деятельности МЦПК "Центральная Азия"

Центр промышленной кооперации появится на границе Казахстана и Узбекистана.

Сегодня, 18:52
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Токаев подписал закон о регулировании деятельности МЦПК "Центральная Азия" Сегодня, 18:52
Сегодня, 18:52
126

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о регулировании деятельности Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия", передаёт BaigeNews.kz.  

Самое читаемое

Наверх