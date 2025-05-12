Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о реализации проекта ветровой электростанции", передаёт BaigeNews.kz.



Текст Закона публикуется в печати.

Ранее сообщалось, что планируется строительство двух мощных ветровых электростанций в Жамбылской области. Первый проект включает в себя создание ветропарка мощностью 500 МВт, систему хранения энергии на базе аккумуляторных батарей (BESS) мощностью 150 МВт и емкостью 300 МВт·ч, а также воздушные линии электропередач длиной до 125 км с напряжением 220 кВ. Строительство ветровой станции в Жамбылской области позволит создать около тысячи рабочих мест.