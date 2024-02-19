Казахстан ратифицировал соглашение с Эстонией о реадмиссии лиц

Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Эстония о реадмиссии лиц", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.