Казахстан ратифицировал соглашение с Эстонией о реадмиссии лиц
Сегодня, 18:39
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Сегодня, 18:39Сегодня, 18:39
101Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Эстония о реадмиссии лиц", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Текст Закона публикуется в печати.
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