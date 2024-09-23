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Казахстан ратифицировал соглашение о создании упрощённого таможенного коридора со странами ОТГ

Сегодня, 18:04
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baigenews.kz Сегодня, 18:04
Сегодня, 18:04
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Фото: baigenews.kz

Глава государства подписал Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между правительствами государств – членов Организации тюркских государств о создании упрощённого таможенного коридора", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.

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