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Казахстан ратифицировал соглашение о грузоперевозках между странами ОТГ

Сегодня, 18:23
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baigenews.kz Сегодня, 18:23
Сегодня, 18:23
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Фото: baigenews.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации Соглашения о грузоперевозках между странами Организации тюркских государств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

“Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о международных комбинированных грузовых перевозках между правительствами государств – членов Организации тюркских государств", - говорится в сообщении.

Текст Закона публикуется в печати.

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