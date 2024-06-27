Казахстан ратифицировал соглашение о грузоперевозках между странами ОТГ
Сегодня, 18:23
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Сегодня, 18:23Сегодня, 18:23
111Фото: baigenews.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации Соглашения о грузоперевозках между странами Организации тюркских государств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
“Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о международных комбинированных грузовых перевозках между правительствами государств – членов Организации тюркских государств", - говорится в сообщении.
Текст Закона публикуется в печати.
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