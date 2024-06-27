Казахстан ратифицировал соглашение о грузоперевозках между странами ОТГ

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации Соглашения о грузоперевозках между странами Организации тюркских государств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

“Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о международных комбинированных грузовых перевозках между правительствами государств – членов Организации тюркских государств", - говорится в сообщении.

Текст Закона публикуется в печати.